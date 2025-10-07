Roshan Meka Champion : रोशन मेका की 'चैंपियन' क्रिसमस पर धमाल मचाने को तैयार, रिलीज डेट कंफर्म 

चेन्नई: दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता रोशन मेका बहुत जल्द पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा 'चैंपियन' में दिखाई देंगे। इसे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक प्रदीप अद्वैतम डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट आ गई है।

यह फिल्म 25 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी। इसकी जानकारी फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया पर लोगों को दी।

इसका एक पोस्टर जी स्टूडियोज (साउथ) ने सोशल मीडिया टाइमलाइन पर शेयर करते हुए लिखा, "खेल शुरू हो गया है। चैंपियन मैदान में उतर रहा है। इस 25 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में इस शानदार सफर का अनुभव करें।”

इसके पोस्टर में अभिनेता रोशन एक प्लेन से उतरते दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म को स्वप्ना सिनेमाज, आनंदी आर्ट क्रिएशंस, कॉन्सेप्ट फिल्म्स और जी स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है।

'चैंपियन' ने अपने पहले पोस्टर से ही सनसनी मचा दी है। निर्माताओं ने रोशन के जन्मदिन के अवसर पर फिल्म का वीडियो जारी किया था।

इस वीडियो में रोशन मेका को एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाले एक जबरदस्त फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में देखा गया। वीडियो में रोशन लंबे बालों और दाढ़ी में नजर आ रहे हैं।

बताया जा रहा है कि फिल्म में रोशन का किरदार अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक साहसी कदम उठाता है। फिल्म में उनके किरदार का सफर मैदान के अंदर और बाहर, एक सच्चा चैंपियन बनने के संघर्ष से भरा है।

इस पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा का संगीत मिकी जे. मेयर ने दिया है। जाने-माने सिनेमैटोग्राफर आर. माधी ने कैमरा संभाला है। फिल्म की एडिटिंग कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है और साईं कृष्णा दोनेपुडी इसके सह-निर्देशक हैं।

इसके अलावा, रोशन मेका बहुत जल्द निर्देशक शैलेश कोलानु के साथ काम करते दिखाई देंगे, जिन्हें 'हिट' फ्रेंचाइजी के लिए जाना जाता है।

रोशन मेका तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के बेटे हैं। जानकारों का कहना है कि रोशन फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए कई प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं।