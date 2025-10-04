मनोरंजन

Ronit Roy News : रोनित रॉय ने बांसुरी बजाते हुए वीडियो किया शेयर, बोले- 'अभी सीख रहा हूं'

रोनित रॉय ने बांसुरी बजाते हुए दिखाया अपना सादगी भरा अंदाज
Oct 04, 2025, 07:14 AM
रोनित रॉय ने बांसुरी बजाते हुए वीडियो किया शेयर, बोले- 'अभी सीख रहा हूं'

मुंबई: टेलीविजन और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रोनित रॉय ने 'कसौटी जिंदगी की' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' जैसे धारावाहिकों में अपने दमदार अभिनय से घर-घर में पहचान बनाई है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक अनोखा अंदाज दिखाया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने अपने दिल की बात भी फैंस के साथ साझा की और बताया कि वह नियमित रूप से पोस्ट क्यों नहीं कर पाते।

रोनित ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "नहीं, छोड़ना नहीं है। मैं पोस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे अभी बांसुरी बजाने में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।"

उनकी यह सादगी और सीखने की ललक ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया। वीडियो में रोनित का शांत और समर्पित अंदाज देखकर फैंस कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

कोई उन्हें 'प्रेरणा' बता रहा है, तो कोई उनकी बांसुरी की धुन को 'मधुर' करार दे रहा है। खास बात यह रही कि बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी इस वीडियो पर हार्ट इमोजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी।

रोनित रॉय ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 1992 में 'जान तेरे नाम' से की थी। अभिनेता की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके साथ ही रोनित ने कई टीवी सीरियल में काम कर घर-घर में अपनी काफी पहचान बनाई थी। 2010 की फिल्म 'उड़ान' में उनके काम को सराहा गया, जिससे वह फिल्मों में वापस आ गए।

उन्होंने 'टू स्टेट्स', 'बॉस', 'जय लव कुश', 'लवयात्री' जैसी फिल्मों में काम किया है।

रोनित रॉय इन दिनों टीवी शो 'चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान' में पृथ्वीराज चौहान के पिता के किरदार में नजर आ रहे हैं। शो में उनके किरदार का नाम सम्राट सोमेश्वर है।

'चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान' शो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित हो रहा है।

 

