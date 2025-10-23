Rohan Sippy Interview : निर्देशक रोहन सिप्पी ने बताई सीरीज 'सर्च: द नैना मर्डर केस' की क्रिएटिव चुनौतियां

मुंबई: मशहूर निर्देशक रोहन सिप्पी की लेटेस्ट वेब सीरीज 'सर्च: द नैना मर्डर केस' हाल ही में रिलीज हुई है। यह अंतरराष्ट्रीय शो का हिंदी रीमेक है। इसे भारतीय दर्शकों के अनुरूप ढालने के दबाव और चुनौतियों के बारे में उन्होंने आईएएनएस से बात की।

यह डेनिश सीरीज 'फोर्ब्राइडेल्सन' पर बेस्ड है, जिसमें एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की का मर्डर हो जाता है। यह पूछे जाने पर कि क्या कभी भी शो को भारतीय दर्शकों के अनुसार बनाने का दबाव उन पर हावी हुआ, तो इसके जवाब में रोहन सिप्पी ने आईएएनएस से कहा, "मुझे लगता है कि दबाव कम हो जाता है क्योंकि आपको एक विश्वास होता है कि कहानी की नींव मजबूत है। हमारी कहानी का सेंट्रल पॉइंट जय और वीरू जैसे मुख्य पात्रों के बीच दोस्ती है। मेरे लिए एक दर्शक के रूप में यह हमेशा आपको बांधे रखता है क्योंकि निश्चित रूप से कहानी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी रीढ़ यह जुगलबंदी होनी चाहिए, जो सीरीज के दौरान बदलती रहेगी। वे आसपास के सभी लोगों के रहस्यों को सामने ला रहे हैं, चाहे वह एक किशोर लड़की हो, चाहे वह एक शक्तिशाली राजनेता हो और वे कैसे प्रभावित होते हैं। ये सारी बातें हमें पता थीं।"

रोहन ने आगे कहा, "लेकिन अब यह स्वीडिश या डेनिश लहजे से हटकर नहीं होना चाहिए। हम स्पष्ट रूप से इसे कोंकणा सेन की तरह एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मिलने के अवसर से जोड़ना चाहते थे। यह हमारे लिए समझने में बहुत मददगार था, क्योंकि हम पहले से ही कुछ धारणाएं लेकर आते हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यह दबाव के विपरीत है, यह आत्मविश्वास है कि हम किसी ठोस चीज पर काम कर रहे हैं। अब हमारे पास कल्पना करने और उसे अपना बनाने की आजादी है। मैंने इसे इसी तरह देखा और मुझे लगता है कि पूरी टीम ने इसी भावना से इसमें काम किया।"

वेब सीरीज 'सर्च: द नैना मर्डर केस' में अभिनेता सूर्या और कोंकणा सेन शर्मा पहली बार स्क्रीन शेयर करते दिखे। इस सीरीज को रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया है। इसमें शिव पंडित, श्रद्धा दास, इरावती हर्षे और सागर देशमुख जैसे कलाकार भी हैं। 'सर्च: द नैना मर्डर केस' को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।