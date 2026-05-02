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Indian Music Industry : आशा भोसले को याद कर भावुक हुए रितेश देशमुख, कहा- मैं उन्हें प्यार से 'आई' कहता था

रितेश देशमुख ने आशा भोसले को किया याद, मंच पर हुए भावुक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 02, 2026, 04:36 AM
आशा भोसले को याद कर भावुक हुए रितेश देशमुख, कहा- मैं उन्हें प्यार से 'आई' कहता था

मुंबई: संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गायिकी और जुड़ी यादें उनके चाहने वालों के दिलों में मौजूद हैं। इंडियन आइडल के आगामी एपिसोड के दौरान अभिनेता रितेश देशमुख आशा भोसले को याद करते हुए काफी भावुक नजर आए।

रितेश ने आगामी एपिसोड में गायिका को श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ बिताए निजी पलों को सभी के साथ शेयर किया। गायिका के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए रितेश कहते हैं, "जब भी वह मुझसे मिलती थीं, तो वह मेरे सिर पर एक मां की तरह हाथ फेरती थीं। वह अपने बच्चे की तरह दुलारती थीं। मैं उन्हें हमेशा 'आशा आई' (आशा मां) कहकर पुकारता था और आज भी उन्हें इसी नाम से याद करता हूं।"

रितेश ने एक पुरानी याद शेयर करते हुए बताया कि आशा भोसले का स्वभाव काफी सरल और आत्मीय था। उन्होंने बताया, "एक बार बातों बातों में उन्होंने मुझसे मराठी में पूछा था कि मुझे खाने में क्या पसंद है और अभी क्या खाना चाहिए। इसके बाद हम उनके घर गए, साथ बैठकर खाना खाया और घंटों बातें कीं।"

अभिनेता ने गायिका को अपना मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा, "जब भी मेरा कोई प्रोग्राम आता था या मैं टीवी पर नजर आता था, तो उनका फोन जरूर आता था। वह मुझसे बात करती थीं और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती थीं।"

अपनी आगामी फिल्म, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जिसका जिक्र करते हुए रितेश की आंखें भर आईं। उन्होंने याद करते हुए कहा, "उन्होंने मुझे फोन किया था और मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम एक बहुत अच्छी फिल्म बनाओ। जब यह रिलीज होगी, तो मैं इसे जरूर देखूंगी।"

रितेश ने भारी मन से बताया कि फिल्म रिलीज होने से दो हफ्ते पहले उनके परिवार का फोन आया था कि आशा जी की बहुत इच्छा थी कि वह यह फिल्म देखें। रितेश ने कहा, "दुर्भाग्य से, 'आशा आई' इस फिल्म को देखने के लिए हमारे बीच नहीं रहीं। मैं उन्हें कई कारणों से बहुत याद करता हूं।"

--आईएएनएस

 

 

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