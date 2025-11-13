ऋतिक रोशन को छोड़ 'जनाब-ए-अली' गाने पर अकेले डांस करने लगे टाइगर श्रॉफ, फैंस हुए हैरान

मुंबई, 13 नवंबर (आईएएनएस)। एक्शन और डांस के मास्टर टाइगर श्रॉफ ने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। गुरुवार को उन्होंने अपनी फिल्म 'वॉर 2' के गाने 'जनाब-ए-अली' पर डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया।

वीडियो ब्लैक एंड वाइट में शूट किया गया है, जिसमें टाइगर, ऋतिक रोशन के बिना अपने डांस मूव्स कर रहे हैं। वीडियो के साथ टाइगर ने मजेदार कैप्शन भी लिखा, जिससे यह पोस्ट फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया।

इस वीडियो में टाइगर अपनी फिल्म 'वॉर 2' के गाने 'जनाब-ए-अली' पर परफॉर्म कर रहे हैं। बता दें कि यह गाना टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन पर फिल्माया गया था।

वीडियो में टाइगर का डांस बेहद एनर्जेटिक है। उनके स्टाइलिश अंदाज, प्यारी सी स्माइल और जबरदस्त डांस ने लोगों का दिल चुरा लिया है। इस पोस्ट में एक्टर ने कैप्शन में लिखा, "खालिद इस जबरदस्त गाने को देखकर थोड़ी जलन महसूस कर रहे होंगे।"

दरअसल, टाइगर ने फिल्म 'वॉर 2' में सैनिक और रॉ एजेंट कैप्टन खालिद रहमानी की भूमिका निभाई थी। उनके कैप्शन में शामिल 'खालिद' नाम इसी किरदार की ओर इशारा करता है।

टाइगर ने मजाकिया अंदाज में बताया कि अगर उनका गाना और डांस उनके फिल्म के किरदार खालिद को देखने को मिलता, तो वह थोड़ी जलन महसूस करते।

गाना 'जनाब-ए-अली' अपनी धुन, बीट्स और लिरिक्स के कारण बेहद पॉपुलर है। यह गाना सुनते ही कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। यह गाना सचेत टंडन और साज भट्ट ने गाया था। इस गाने में म्यूजिक देने का काम प्रीतम ने किया, वहीं लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य के थे।

'वॉर 2' फिल्म को डायरेक्ट अयान मुखर्जी और प्रोड्यूस आदित्य चोपड़ा ने किया था। वहीं, डायलॉग्स अब्बास टायरवाला ने लिखे थे। यह फिल्म इसी साल 14 अगस्त को रिलीज हुई थी।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम