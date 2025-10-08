मनोरंजन

ऋषभ शेट्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की मुलाकात, कांतारा चैप्टर-1 की सफलता पर मिली बधाई

Oct 08, 2025, 03:48 PM

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार और निर्देशक ऋषभ शेट्टी की हालिया रिलीज फिल्म 'कांतारा चैप्टर-1' इन दिनों सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म की अपार सफलता के बीच अभिनेता ने बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की।

यह मुलाकात मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में हुई, जिसकी जानकारी ऋषभ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए साझा की।

ऋषभ ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी टीम के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने लिखा, "दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया और हमारी फिल्म की सराहना की। जनसेवा सदन में आपसे मिलना हमारे लिए गर्व का क्षण रहा। 'कांतारा चैप्टर-1' और इसके भारत की आध्यात्मिक व सांस्कृतिक छवि को दर्शाने के लिए आपकी प्रशंसा हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आपके समर्थन से हम विनम्र और प्रेरित हैं। हम भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत से जुड़ी कहानियों को वैश्विक मंच तक पहुंचाते रहेंगे।"

फिल्म 'कांतारा चैप्टर-1' ने न केवल दर्शकों का दिल जीता है, बल्कि भारतीय सिनेमा में अपनी अनूठी कहानी और शानदार प्रस्तुति के लिए समीक्षकों की भी वाहवाही बटोरी है। यह फिल्म भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपराओं को खूबसूरती से पेश करती है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं।

ऋषभ शेट्टी की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें बधाई दी और फिल्म के सांस्कृतिक महत्व की सराहना की।

यह फिल्म ऋषभ शेट्टी की 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कांतारा’ का प्रीक्वल है। फिल्म की स्क्रिप्ट ऋषभ शेट्टी ने लिखी है और उसे निर्देशित भी किया है, जबकि विजय किरगंडुर फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में जयराम, राकेश पुजारी और रुक्मिणी वसंत जैसे सितारे भी अहम किरदार में हैं।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

