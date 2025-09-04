मनोरंजन

ऋषि कपूर की 73वीं जयंती पर नीतू कपूर ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 04, 2025, 08:27 AM

मुंबई, 4 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की 73वीं जयंती गुरुवार को मनाई जा रही है। उनकी पत्नी नीतू कपूर ने अभिनेता के लिए एक खास संदेश सोशल मीडिया पर साझा किया।

अभिनेत्री ने 'खुल्लम खुल्ला : लाइव विथ ऋषि कपूर' का एक पुराना वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें ऋषि के साथ रणधीर, रणबीर, रिद्धिमा, रीमा, फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी, अभिनेता जितेंद्र और फिल्मी जगत के कई सितारे नजर आ रहे हैं।

इस पोस्ट को नीतू ने कैप्शन दिया, "आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे... जन्मदिन मुबारक।"

अभिनेत्री के पोस्ट पर इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने इमोजी के जरिए ऋषि कपूर के लिए अपने प्यार और सम्मान को दिखाया।

अभिनेता संजय कपूर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो चिंटू! तुम्हारी याद हमेशा आती है। तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।"

सादिया खातिब और भावना पांडे ने भी इमोजी के जरिए ऋषि कूपर को याद किया और उनके प्रति अपने प्यार को जाहिर किया।

ऋषि और नीतू बॉलीवुड की सबसे प्यारी ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक थे। उन्होंने 'रफूचक्कर', 'बेशर्म', 'कभी कभी', 'अमर अकबर एंथनी', 'दूसरा आदमी', 'अनजाने में', 'धन दौलत', और 'खेल खेल में' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया।

वर्कफ्रंट की बात करें तो नीतू अब निर्देशक आशीष आर. मोहन की अगली फिल्म 'डीकेएस' में बेटी रिद्धिमा के साथ नजर आएंगी।

अभिनेता ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा 'खुल्लम खुल्ला: ऋषि कपूर अनसेंसर्ड' प्रकाशित की थी, जिसे उन्होंने मीना अय्यर के साथ लिखी थी।

अभिनेता को साल 2018 में ल्यूकेमिया (एक प्रकार का रक्त कैंसर) का पता चला था, जिसके बाद ऋषि कपूर पत्नी नीतू कपूर के साथ इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए थे। उन्होंने तकरीबन दो साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ी, और 30 अप्रैल 2020 को अंतिम सांस ली।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

