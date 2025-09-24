'Rise And Fall Show ': भड़के नयनदीप ने धनश्री और अरबाज पर लगाया राजनीति करने का आरोप

मुंबई: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के हाउस में अब ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन किसी न किसी वजह से झगड़ा या बहस देखने को मिल रही है। इस बार अल्टीमेट रूलर पिच के दौरान कंटेस्टेंट नयनदीप ने धनश्री और अरबाज पटेल पर गेम में राजनीति करने का आरोप लगाया।

शो में अल्टीमेट रूलर पिच के दौरान रूलर्स को अपने ऐसे कार्यकर्ता को चुनने को कहा गया जो आने वाली चुनौती में उनके लिए मददगार साबित हो। यहीं पर मुद्दे से भटकते हुए कंटेस्टेंट एक दूसरे से झगड़ने लगे।

इसकी शुरुआत आकृति ने की, जब उन्होंने नयनदीप से पूछा, "आपने कहा था कि अगर मैं अर्जुन बिजलानी के साथ भी आती, तो आप मुझे सपोर्ट करते। किस आधार पर आपने ये बोला था?"

नयनदीप ने जवाब दिया कि उस समय आकृति इसकी हकदार थीं क्योंकि उन्हें रूलर्स को एक महिला भी चाहिए थी और उनके पास 2.5 लाख रुपए थे।

धनश्री और अरबाज पटेल को नयनदीप का ये तर्क सही नहीं लगा। वो बीच में ही उन्हें टोकने लगे और देखते-देखते बात आगे बढ़ गई। परेशान नयनदीप ने दोनों पर राजनीति करने का आरोप लगा डाला और कहा कि अरबाज पटेल को एक नेता होना चाहिए।

बातों ही बातों में नयनदीप ने धनश्री को "चुप रहने" के लिए भी कहा। हालांकि, बाद में उन्होंने दोनों से माफी मांगी और कहा कि उन्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन नयनदीप ने यह भी कहा कि धनश्री, अरबाज और आदित्य तीनों मिलकर गेम खेल रहे हैं।

इस पर धनश्री ने पलटवार करते हुए कहा, "आप मुझसे सिर्फ मेरी समस्या के बारे में बात करो, अरबाज और आदित्य की नहीं।" इस दौरान धनश्री की आंखों में आंसू भी दिखाई दिए।

बता दें कि इस शो में कंटेस्टेंट्स को 'रूलर्स' और 'वर्कर्स' के रूप में विभाजित किया गया है। शो में फिलहाल बाली, अहाना कुमरा, कुब्रा सैत, अनाया बांगर, आरुष भोला और आकृति नेगी वर्कर्स के रूप में दिख रहे हैं, जबकि अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, अहाना कुमरा, कीकू शारदा, नयनदीप रक्षित और अरबाज पटेल रूलर बने हुए हैं।

यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम हो रहा है। इसे सोनी टीवी चैनल पर रात को 10:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है।