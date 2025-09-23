मनोरंजन

Rise and Fall Show : 'राइज एंड फॉल': ब्रेकफास्ट टेबल पर आकृति नेगी की अर्जुन बिजलानी और अहाना कुमरा से हुई तगड़ी बहस

'राइज एंड फॉल' में आकृति नेगी और अर्जुन-अहाना के बीच गरमा-गर्मी
Sep 23, 2025, 02:11 AM
'राइज एंड फॉल': ब्रेकफास्ट टेबल पर आकृति नेगी की अर्जुन बिजलानी और अहाना कुमरा से हुई तगड़ी बहस

मुंबई: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के नए एपिसोड में कंटेस्टेंट्स के बीच ब्रेकफास्ट टेबल पर तगड़ी बहस देखने को मिली। इसमें आकृति नेगी कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी और अहाना कुमरा पर गुस्सा होती दिखाई दीं।

इस झगड़े की शुरुआत तब हुई जब अहाना ने सभी को नाश्ते के लिए इकट्ठा होने का सुझाव दिया। उसने डाइनिंग टेबल पर अर्जुन बिजलानी से कहा, "हे भगवान, यह लड़की (आकृति) कभी थैंक्स नहीं कहती, कभी प्लीज नहीं कहती, कभी सॉरी नहीं बोलती।"

अर्जुन ने उनसे सहमति जताते हुए कहा, "वह बस बनावटी मुस्कान बनाना जानती है और फिर सारी गलत बातें बोल देती है, कोई गेम नहीं, बिल्कुल नहीं।"

आहाना ने आगे कहा कि आकृति एक न्यूज चैनल में काम करने के लिए ज्यादा सही होगी। जैसे ही उनके इस कमेंट का आकृति को पता चलता है, तो दोनों कंटेस्टेंट को खरी-खरी सुनाने लगती हैं। बाद में आकृति ने अनाया बांगर को बताया कि टावर के अंदर इस तरह के टकराव से वह कितनी असहज महसूस करती हैं।

उन्होंने कहा, "असल जिंदगी में मैं बहुत अलग हूं यार। कल जो हुआ ना, ये सब करना मुझे पसंद नहीं है।" अनाया ने उसे सपोर्ट करते हुए कहा कि दूसरे कंटेस्टेंट ने आकृति के साथ गलत व्यवहार किया था।

आकृति ने कहा कि हालांकि कभी-कभी उसे माफी मांगने का मन करता है, लेकिन कुछ टिप्पणियां इतनी गहरी चोट पहुंचाती हैं कि वह पहल करने से ही पीछे हट जाती है।

इससे पहले वाले एपिसोड में अर्जुन बिजलानी को घर से निकलने के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन जनता की वोटिंग की वजह से बच गए। इसके बाद अर्जुन का आक्रामक रुख देखने को मिला और वह बाली और आकृति के साथ तीखी बहस करते दिखाई दिए थे।

इस शो में कंटेस्टेंट्स को 'रूलर्स' और 'वर्कर्स' के रूप में विभाजित किया गया है।

शो में फिलहाल बाली, अहाना कुमरा, कुब्रा सैत, अनाया बांगर, आरुष भोला और आकृति नेगी वर्कर्स के रूप में दिख रहे हैं, जबकि अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, अहाना कुमरा, कीकू शारदा, नयनदीप रक्षित और अरबाज पटेल रूलर बने हुए हैं।

यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम हो रहा है। इसे सोनी टीवी चैनल पर रात को 10:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है।

 

 

