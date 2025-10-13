मनोरंजन

Rise And Fall Show : 'राइज एंड फॉल' में डबल एविक्शन: कीकू शारदा और आदित्य नारायण हुए बाहर

Oct 13, 2025, 05:43 PM
'राइज एंड फॉल' में डबल एविक्शन: कीकू शारदा और आदित्य नारायण हुए बाहर

मुंबई: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के फिनाले से पहले जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिला है। इस शो से एक नहीं दो-दो कंटेस्टेंट बाहर हो गए हैं। कीकू शारदा और आदित्य नारायण शो में डबल एविक्शन का शिकार बने हैं।

एलिमिनेशन के लिए आकृति नेगी, कीकू शारदा, आदित्य नारायण और नयनदीप रक्षित को नॉमिनेट किया गया था। सबकी सांसें वोटिंग के दौरान अटकी रहीं, लेकिन जब दो लोग बाहर हुए तो सभी कंटेस्टेंट्स को तगड़ा झटका लगा।

सबसे पहला नॉमिनेशन कीकू का रहा। रूलर्स ने वोट किया और वे बाहर हो गए। उसके बाद बेसमेंट के कंटेस्टेंट्स, बाली, आरुष भोला, और मनीषा रानी ने आदित्य नारायण को चुना।

दोनों के एलिमिनेशन के दौरान सभी कंटेस्टेंट भावुक होते दिखाई दिए। कंटेस्टेंट बाली और जो अक्सर एक-दूसरे से भिड़ते दिखाई देते थे, दोनों एक-दूसरे को गले लगाते दिखे।

यही नहीं, आदित्य नारायण ने बाली से माफी भी मांगी। इस बीच धनश्री वर्मा और अरबाज भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और आदित्य के शो से बाहर होने पर दुख जाहिर किया।

'राइज एंड फॉल' धीरे-धीरे अपने फिनाले एपिसोड की तरफ बढ़ रहा है। जैसे-जैसे यह अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे शो में कंटेस्टेंट के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसे कम करने के लिए कंटेस्टेंट कीकू शारदा ने ज्योतिष बनकर सबका मनोरंजन करते दिखाई दिए थे। इस दौरान उन्होंने सबका भविष्य भी बताया था।

अब जब कीकू शारदा और आदित्य नारायण बाहर हो गए हैं, तो इस शो में और भी ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। अब इसमें आरुष भोला, बाली, मनीषा रानी, ​​आकृति नेगी, नयनदीप रक्षित, अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल ही रह गए हैं। यह इसकी टॉफी हासिल करने के लिए आपस में भिड़ते दिखाई देंगे।

'राइज एंड फॉल' का घर वर्कर्स और रूलर्स के बीच बंटा हुआ है, जिसमें आरुष भोला, बाली, मनीषा रानी, ​​आकृति नेगी और नयनदीप रक्षित वर्कर्स की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल रूल्स की भूमिका निभा रहे हैं।

यह रियलिटी शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर दोपहर 12 बजे और सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर रात 10:30 बजे प्रसारित होता है।

 

 

