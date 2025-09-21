मनोरंजन

Bollywood Actress : रिमी सेन ने जब रियलिटी शो 'बिग बॉस' को बताया था जेल, बैन करने की कर डाली थी डिमांड

रिमी सेन का बिग बॉस अनुभव विवादों और सुर्खियों से भरा रहा।
Sep 21, 2025, 03:01 AM
मुंबई: रिमी सेन, जिनका असली नाम शुभमित्रा सेन है, एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। 21 सितंबर 1981 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में जन्मीं रिमी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और विज्ञापनों से की थी। 

उन्होंने 2003 में फिल्म ‘हंगामा’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया और जल्द ही ‘धूम’, ‘गोलमाल’, ‘फिर हेरा फेरी’, और ‘क्योंकि’ जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। अपनी खूबसूरती और कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर रिमी ने 2000 के दशक में दर्शकों का दिल जीता। 2015 में वह रियलिटी शो 'बिग बॉस 9' में नजर आई थीं।

अभिनेत्री रिमी सेन ने अपने करियर में कई हैरान कर देने वाले फैसले लिए। ऐसा ही एक किस्सा उनकी रियलिटी शो 'बिग बॉस 9' में भागीदारी से जुड़ा है, जहां उन्होंने साबित कर दिया कि वह बाकी कंटेस्टेंट्स से बिल्कुल अलग हैं।

जहां बिग बॉस के घर में हर कंटेस्टेंट जीतने और फेम के लिए संघर्ष कर रहा था, वहीं रिमी सेन सिर्फ घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थीं। उनकी यह उदासीनता न केवल घर के बाकी सदस्यों के लिए बल्कि खुद शो के होस्ट सलमान खान के लिए भी एक बड़ा सवाल था।

एक टास्क के दौरान, उन्होंने घर के नियमों का उल्लंघन किया और साफ-साफ कह दिया कि उन्हें यह गेम पसंद नहीं है। उन्होंने खुले तौर पर यह भी कह दिया था कि वह यहां पैसों के लिए नहीं आई हैं बल्कि उनके पास पहले से ही बहुत पैसा है। उनका यह बयान रातोंरात वायरल हो गया और उन्हें दर्शकों से बहुत आलोचना मिली। लेकिन रिमी सेन ने इसकी परवाह नहीं की।

यह उनका एकमात्र बड़ा टीवी अपीयरेंस था, लेकिन शो में उनके एटिट्यूड और बयानबाजी ने खूब सुर्खियां बटोरीं। रिमी सेन को शो की सबसे 'इरिटेटिंग' और 'कुछ न करने वाली' कंटेस्टेंट माना गया, जिससे घरवाले परेशान रहे। यहां तक कि होस्ट सलमान खान ने कई बार उनकी क्लास लगाई।

शो से बाहर आने के बाद रिमी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि 'बिग बॉस' का घर उनके लिए जेल जैसा था। उन्होंने कहा, "कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जेल से बाहर आ गई हूं। ये जो 2-3 हफ्ते मैंने बिग बॉस के घर में बिताए, उन्होंने मुझे रिश्तों के साथ-साथ लाइफ में मेरी आजादी की वैल्यू भी सिखा दी। अब मुझे बाहर बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे जैसे बिग बॉस के घर में धोती थी।"

रिमी ने शो को 'यूजलेस' (बेकार) भी बताया और कहा कि उन्हें पहले लगता था कि यह स्क्रिप्टेड है, लेकिन अंदर जाकर पता चला कि यह पूरी तरह रियल है और यही उन्हें परेशान कर गया।

शो में वे मात्र 49 दिनों तक रहीं, लेकिन इसके लिए उन्हें 2.25 करोड़ रुपए की मोटी फीस मिली। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि पैसे के लालच में ही शो किया था। इतना ही नहीं, शो के दौरान रिमी ने कहा कि वह चाहती हैं कि 'बिग बॉस' को बैन कर दिया जाए क्योंकि यह मानसिक रूप से थका देने वाला है।

 

 

