कॉन्सर्ट में आंसू गैस से मची अफरा-तफरी के बीच रोका गया शो, रिकी मार्टिन सुरक्षित

मुंबई: लैटिन पॉप सुपरस्टार सिंगर रिकी मार्टिन एक कॉन्सर्ट के दौरान हुए हंगामे के बाद सुरक्षित हैं। यूरोप में उनके ‘रिकी मार्टिन लाइव टूर’ के दौरान एक व्यक्ति ने मंच की ओर आंसू गैस छोड़ दी, जिससे इवेंट में अफरा-तफरी मच गई।

मोंटेनेग्रो में अपने यूरोपीय टूर की शुरुआत करते हुए रिकी मार्टिन परफॉर्म कर रहे थे। अचानक एक फैन ने मंच की तरफ आंसू गैस छोड़ दी। इससे पूरा शो अचानक बीच में रोकना पड़ा। दर्शक वहां से हट गए और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया।

रिकी मार्टिन की पब्लिसिस्ट रोंडाइन अल्काला ने बताया कि गायक और उनकी टीम ने एहतियात के तौर पर तुरंत मंच छोड़ दिया। स्थानीय सुरक्षाकर्मी और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल में कर लिया।

पब्लिसिस्ट ने बताया, “शुरुआत में टीम ने परफॉर्मेंस रद्द करने की सलाह दी थी, लेकिन रिकी मार्टिन ने अपने फैंस से किए वादे को पूरा करने के लिए शो फिर से शुरू करने का फैसला किया।”

वहीं, अधिकारियों द्वारा स्थिति नियंत्रण में होने की पुष्टि के बाद कॉन्सर्ट दोबारा शुरू किया गया। रिकी मार्टिन ने फैंस के समर्थन और चिंता के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए बताया कि वह और उनकी टीम पूरी तरह सुरक्षित है।

रिकी मार्टिन नौ साल की उम्र से टीवी विज्ञापनों में काम करने लगे थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने प्यूर्टो रिको के प्रसिद्ध बॉय बैंड ‘मेनुडो’ से अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत की। आज वह दुनिया के सबसे सफल लैटिन सिंगर्स में से एक हैं। उन्होंने अब तक 70 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड बेचे हैं।

उनके नाम 11 बिलबोर्ड हॉट लैटिन सॉन्ग्स नंबर-वन, दो ग्रैमी अवॉर्ड, पांच लैटिन ग्रैमी, कई एमटीवी अवॉर्ड और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार शामिल हैं। उनकी संगीत शैली की विविधता और एनर्जी के लिए उन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है।

टूर को लेकर पब्लिसिस्ट ने पुष्टि की है कि ‘रिकी मार्टिन लाइव टूर’ अपना पूरा कार्यक्रम पूरा करेगा। यूरोप के बाद और भी कई देशों में उनके शो होने वाले हैं।

--आईएएनएस

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