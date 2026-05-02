Return Of The Jungle : कान्स के बाद अब भारत में धमाल मचाने को तैयार 'रिटर्न ऑफ द जंगल'

मुंबई: एनिमेटेड कॉमेडी एडवेंचर फिल्म 'रिटर्न ऑफ द जंगल' का शुक्रवार को मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया। यह फिल्म आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें 'पंचतंत्र' की लोककथाओं के माध्यम से स्कूली बच्चों को साहस और दोस्ती का पाठ पढ़ाया जाता है।

मोशन पोस्टर काफी मजेदार है और इसमें फिल्म की थोड़ी-सी झलक देखने को मिलती है। पोस्टर न सिर्फ फिल्म की रंगीन और जीवंत दुनिया दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि फिल्म पूरे परिवार के लिए एक यादगार अनुभव होने वाली है।

फिल्म कान्स फिल्म मार्केट में भी प्रदर्शित हो चुकी है, जिसके बाद से इसने पहले ही वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। 'रिटर्न ऑफ द जंगल' की सबसे बड़ी खासियत इसका देसी स्टाइल है, जो आज की आधुनिक वैश्विक कहानी कहने के तरीके के साथ खूबसूरती से मेल खाता है।

'रिटर्न ऑफ द जंगल' की कहानी आज के दौर के भारत पर आधारित है। इसकी कहानी चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के एक ग्रुप के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने स्कूली जीवन में बुलीइंग, दोस्ती की परीक्षा और आत्मविश्वास की कमी जैसी कई चुनौतियों का सामना करते हैं।

फिल्म का निर्देशन वैभव कुमारेश ने किया है, जो एनीमेशन की दुनिया का जाना-माना नाम हैं। उन्होंने ही 'सिम्पू' और 'लम्पट' जैसे प्रसिद्ध किरदार रचे हैं। वैभव ने फिल्म को लेकर बताया, "यह पूरी तरह से एक 'मेड इन इंडिया' फिल्म है। इसमें क्रिकेट, हास्य और बड़े होने की कहानियों का शानदार मिश्रण है।"

उन्होंने बताया कि यह फिल्म चौथी क्लास के कुछ बच्चों की कहानी है, जो एक दादाजी द्वारा सुनाई गई जंगल की जादुई कहानियों के जरिए अपना आत्मविश्वास, हिम्मत और कल्पना शक्ति दोबारा हासिल करते हैं।

एमी पुरस्कार नामांकित वैभव कुमारेश द्वारा निर्देशित यह फिल्म 15 साल की कड़ी मेहनत से बनी है। यह फिल्म भारतीय लोककथाओं और रचनात्मकता को जोड़ती है, जिसमें क्रिकेट, दोस्ती और छोटे-मोटे डर का रोमांचक चित्रण है।

--आईएएनएस