Renuka Panwar New Photos : हरियाणवी सुपरस्टार रेणुका पंवार ने शेयर की कैजुअल लुक की तस्वीरें

मुंबई :'52 गज का दामन,' 'चटक-मटक,' और 'बन्नो' जैसे मशहूर गाने दे चुकी हरियाणवी गायिका रेणुका पंवार अपने गानों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता के लिए भी मशहूर हैं। उन्होंने मंगलवार को कुछ तस्वीरें पोस्ट की।

रेणुका ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जो उनके कैजुअल लुक को दर्शाती हैं। पहली तस्वीर में रेणुका कैमरे की ओर देखते हुए पोज दे रही हैं। ब्लू कलर की टी-शर्ट उनके चेहरे की चमक को और उभार रही है, जबकि ब्लैक ट्राउजर पैंट ने लुक को स्मार्ट और मॉडर्न टच दिया है। आंखों पर काला सनग्लास पहनकर उनके चेहरे को और भी आकर्षक बना रहा है।

दूसरी तस्वीर में रेणुका का स्टाइलिश अंदाज झलक रहा है। यहां वे थोड़ा सा साइड पोज में हैं। ब्लू टी-शर्ट की स्लीव्स हल्के से ऊपर की गई हैं, जो कैजुअल वाइब को बढ़ाती हैं। ब्लैक पैंट की स्ट्रेट फिट ने उनके स्लिम फिगर को परफेक्ट शेप दिया है।

तीसरी तस्वीर थोड़ी अलग है, जहां रेणुका किसी दूसरी दिशा की ओर मुड़कर पोज दे रही हैं। बाकी तस्वीरों में वह तरह-तरह के पोज दे रही हैं। गायिका ने तस्वीरों को कोई कैप्शन न लिखने के बजाय, सिर्फ दो सिंपल हार्ट (ब्लू एंड ब्लैक हार्ट) इमोजी का इस्तेमाल किया है, जो उनके ड्रेस कोड को बखूबी से बयां कर रहा है।

फैंस को उनका ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है और वे कमेंट्स सेक्शन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

रेणुका पंवार का सफर प्रेरणादायक है। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने हरियाणवी संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। '52 गज का दामन' ने यूट्यूब पर धमाल मचाया है। इसके अलावा, 'चटक-मटक' और 'बन्नो' जैसे ट्रैक्स ने डांस फ्लोर पर तहलका मचा दिया। वे न केवल गाती हैं, बल्कि लिरिक्स लिखती हैं और मॉडलिंग भी करती हैं।

हाल ही में उनका नया गाना 'श्यानो जी' रिलीज हुआ है। गाने को मधुर आवाज रेणुका पंवार, खोटू खरखड़ा और आर.जे. स्पाइडर ने दी है और लिरिक्स भी इन्ही ने दिए हैं।