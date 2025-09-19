Renuka Panwar Live Show : हरियाणवी सुपरस्टार रेणुका पंवार का धमाकेदार शो, शेयर की तस्वीरें

मुंबई: हरियाणा की लोकप्रिय गायिका रेणुका पंवार इन दिनों अपने लाइव परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। व्यस्त शेड्यूल के बीच उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जो उनके हालिया शो की झलक दिखाती हैं।

पोस्ट की गई तस्वीरों में रेणुका ने अपना स्टाइलिश अंदाज बरकरार रखा। उन्होंने गहरे काले रंग का ड्रेस चुना, जो उनकी फिगर को परफेक्टली सूट कर रहा है। हाथों में ब्लैक कलर की चमकदार चूड़ियां पहनकर उन्होंने पूरे लुक को मैचिंग टच दिया। बालों को उन्होंने फ्रंट से सॉफ्ट स्टाइलिंग के साथ पीछे की ओर कर्ली बनाया, जो स्टेज लाइट्स में और भी आकर्षक लग रहा है। सिंपल मेकअप और न्यूट्रल लिप्स उनके चेहरे पर और निखार ला रहे थे।

वहीं, तस्वीरों की बात करें तो वह स्टेज पर पूरी तरह से छाई नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में वह माइक थामे जोरदार गाना गाती दिख रही हैं। वहीं, दूसरी में वह गाने की धुन पर ठुमकती हुई हाथों को हवा में लहरा रही हैं। कभी सॉफ्ट मेलोडी पर भावुक होकर, तो कभी एनर्जेटिक बीट्स पर थिरकतीं।

रेणुका ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "बुलंदशहर।"

रेणुका की यह पोस्ट महज कुछ घंटों में हजारों लाइक्स और शेयर्स बटोर चुकी है। वहीं, पोस्ट देखकर फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि यह शो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर में आयोजित हुआ।

रेणुका पंवार का सफर प्रेरणादायक है। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने हरियाणवी संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। '52 गज का दामन' ने यूट्यूब पर धमाल मचाया है। इसके अलावा, 'चटक-मटक' और 'बन्नो' जैसे गाने के बिना तो शादी या कोई समारोह अधूरा लगता है।

दिलचस्प बात यह है कि रेणुका न केवल गाती है, बल्कि लिरिक्स लिखने के साथ-साथ मॉडलिंग भी करती हैं।

हाल ही में उनका नया गाना 'श्यानो जी' रिलीज हुआ था। गाने को मधुर आवाज रेणुका पंवार, खोटू खरखड़ा और आर.जे. स्पाइडर ने दी है और लिरिक्स भी इन्ही ने दिए हैं।