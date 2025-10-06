मनोरंजन

Renuka Panwar : सिंगर रेणुका पंवार ने 'तुम तोड़ो न' में लगाया हरियाणवी तड़का

रेणुका पंवार ने हरियाणवी अंदाज में गाया 'तुम तोड़ो न', सोशल मीडिया पर मचा धमाल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 06, 2025, 05:41 AM
सिंगर रेणुका पंवार ने 'तुम तोड़ो न' में लगाया हरियाणवी तड़का

मुंबई: हरियाणवी गायिका रेणुका पंवार ने अपनी आवाज से घर-घर में पहचान बनाई है। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया, जिसमें वे बॉलीवुड के सदाबहार गीत 'तुम तोड़ो न' को हरियाणवी स्टाइल में गाती नजर आ रही हैं।

रेणुका की यह नई धुन पुरानी यादों को ताजा कर रही है और हरियाणवी संगीत को एक नया आयाम दे रही है। रेणुका ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे हरियाणवी वर्जन में 'तुम तोड़ो न' को गा रही हैं।

कैप्शन में रेणुका ने लिखा, "धन्यवाद हरियाणवी वर्जन को इतना प्यार देने के लिए।"

इस वीडियो की खास बात यह है कि रेणुका ने 'तुम तोड़ो न' को सिर्फ कवर नहीं किया, बल्कि हरियाणवी संस्कृति का रंग चढ़ा दिया।

रेणुका पंवार हरियाणवी संगीत की उभरती हुई कलाकार हैं। उनका सफर 2020 में '52 गज का दामन' से शुरू हुआ, जो काफी हिट साबित हुआ था। इसके बाद 'उनची हवेली', 'जाऊंगी पानी लेन', और '61-62 छल्लू' जैसे गानों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। हाल ही में उन्होंने 'श्यानो जी' और 'बन्नो' जैसे ट्रैक्स से फैंस को अपने गाने पर थिरकाया है।

रेणुका की खासियत है कि वे पारंपरिक लोक धुनों को आधुनिक बीट्स के साथ जोड़ती हैं, जिससे उनका संगीत युवाओं में खूब पसंद किया जाता है। इंस्टाग्राम पर उनके 1.6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वे अक्सर लाइव सेशन और डांस वीडियो शेयर करती रहती हैं।

उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली रेणुका पंवार ने करियर की शुरुआत 15-16 साल की उम्र से ही कर दी थी।

 

 

Haryanvi singerIndian musiccelebrity newsBollywood Song Coversocial media trendsViral VideoRenuka Panwar

Related posts

Loading...

More from author

Loading...