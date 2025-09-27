मनोरंजन

Renuka Panwar Video : गाड़ी चलाते हुए 'रेंगलर' पर वीडियो बनाती नजर आईं हरियाणवी सिंगर रेणुका पंवार

रेणुका पंवार का ड्राइविंग वीडियो सोशल मीडिया पर छाया
Sep 27, 2025, 06:34 AM
गाड़ी चलाते हुए 'रेंगलर' पर वीडियो बनाती नजर आईं हरियाणवी सिंगर रेणुका पंवार

 

मुंबई, 26 सितंबर (आईएएनएस)। हरियाणवी इंडस्ट्री की गायिका रेणुका पंवार अपनी मधुर आवाज के साथ-साथ सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी से भी प्रशंसकों का दिल जीत रही हैं। शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर गाड़ी चलाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया।

रेणुका ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह गाड़ी चलाते हुए अपने ही गाने 'रेंगलर' के बोल पर लिपसिंक करती दिखीं। यह वीडियो उनके फैंस के बीच खूब चर्चा बटोर रहा है।

वीडियो में रेणुका स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रही हैं। उन्होंने मरून रंग का आकर्षक ड्रेस और सनग्लास पहनकर लुक को निखारा है। गाड़ी चलाते हुए उनका कॉन्फिडेंस और गाने के साथ तालमेल देखने लायक है। रेणुका ने वीडियो के साथ मजेदार कैप्शन लिखा, "गाड़ी चलानी नहीं आती भाई।"

'रेंगलर' गाने की बात करें तो यह रेणुका पंवार की एक और शानदार पेशकश है। इस गाने में उनकी दमदार आवाज ने हरियाणवी संगीत प्रेमियों का दिल जीत लिया है। गाने के बोल और संगीत राजा साब ने तैयार किए हैं, जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति को आधुनिक बीट्स के साथ पेश किया है।

रेणुका पंवार की यह खासियत है कि वह अपनी गायिकी के साथ-साथ सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर फैंस से जुड़ी रहती हैं। उनके इस वीडियो को देखकर प्रशंसक उनकी सादगी और स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं। रेणुका का यह अंदाज न केवल उनकी प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि उनकी जिंदादिली को भी सामने लाता है। इस वीडियो के बाद फैंस उनके अगले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

रेणुका ने बहुत कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था और 10वीं कक्षा में ही उन्होंने '52 गज का दामन' जैसा ब्लॉकबस्टर गाना दिया। उनकी आवाज और अंदाज ने उन्हें युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया है।

हाल ही में उनका नया गाना 'श्यानो जी' रिलीज हुआ है। गाने को मधुर आवाज रेणुका पंवार, खोटू खरखड़ा और आर.जे. स्पाइडर ने दी है और लिरिक्स भी इन्हीं ने दिए हैं।

 

 

