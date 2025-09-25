Renuka Panwar Performance : डांडिया नाइट में रेणुका पंवार ने मचाया धमाल, लोगों को पसंद आया उनका अंदाज

मुंबई: हरियाणवी गायिका रेणुका पंवार इन दिनों नवरात्रि के उत्सव में पूरी तरह डूबी हुई हैं। हाल ही में वह एक डांडिया नाइट इवेंट में गईं, जिसका वीडियो उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

रेणुका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह एक शो के मंच पर जाती नजर आ रही हैं। मंच पर वह कभी अपनी मधुर आवाज में गाना गाती दिखती हैं, तो कभी धुनों पर थिरकती हुई नजर आती हैं।

स्टेज के नीचे दर्शकों की भीड़ डांडिया और गरबा खेलते हुए उत्साह के साथ इस रंगारंग आयोजन का आनंद ले रही है। रेणुका की ऊर्जा और उनके प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

इस मौके पर रेणुका ने सफेद और लाल रंग के मिश्रण वाला खूबसूरत लहंगा पहना था। उनके इस परिधान पर लाल रंग की डिजाइन बनी हुई है, जो उनकी सुंदरता को और बढ़ा रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक मैचिंग जैकेट भी पहनी है, जिस पर रंग-बिरंगे पैटर्न की कढ़ाई है, जो उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहा है।

रेणुका ने अपने लुक को भारी आभूषणों के साथ और निखारा। उन्होंने गले में नेकलेस, हाथों में सिल्वर कंगन, उंगलियों में अंगूठियां और कानों में बड़े-बड़े झुमके पहने हैं, जो उनके पारंपरिक परिधान को और भी खास बना रहे हैं। वहीं, रेणुका ने हल्का मेकअप किया और बालों को अच्छे से स्टाइल किया है।

रेणुका ने अपने पोस्ट को बस एक शब्द का कैप्शन "दिल्ली" दिया।

इस संक्षिप्त कैप्शन से उनके प्रशंसक अनुमान लगा रहे हैं कि यह शानदार आयोजन दिल्ली में हुआ होगा। उनके प्रशंसक उनके इस अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट को खूब पसंद किया जा रहा है।

रेणुका पंवार के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह हरियाणवी संगीत इंडस्ट्री में एक गायिका और डांसर के रूप में जानी जाती हैं, खासकर उन्होंने सुपर-हिट गाने '52 गज का दामन' के बाद ज्यादा लोकप्रियता हासिल की। वह पारंपरिक हरियाणवी धुनों को मॉडर्न म्यूजिक के साथ जोड़ती हैं और बॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं।