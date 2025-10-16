Remo Dsouza : रेमो डिसूजा की नई फिल्म 'डोंगरी' का पहला पोस्टर जारी, अगले साल होगी रिलीज

मुंबई: फेमस कोरियोग्राफर और फिल्म निर्माता रेमो डिसूजा अपनी नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है 'डोंगरी'। इसका पहला पोस्टर गुरुवार को जारी हो गया। खास बात यह है कि वह इस फिल्म को खुद ही डायरेक्ट करने वाले हैं।

फिल्म के बारे में बात करते हुए रेमो डिसूजा ने बताया कि यह मुंबई के दिल में बसी एक रोचक, भावनात्मक और शक्तिशाली फिल्म है। इस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2026 में शुरू होगी और 9 अक्टूबर 2026 को यह सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

इस फिल्म की कहानी उस दौर की होगी जब मुंबई में गैंगस्टर का राज था। सबसे बड़े डॉन बनने के चक्कर में कई गैंगस्टर आपस में भिड़ रहे थे। इसके कलाकार अभी फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन मेकर्स का कहना है कि जल्द ही उनकी घोषणा की जाएगी।

यह फिल्म एक्शन, ड्रामा और संगीत से भरपूर होगी। रेमो डिसूजा ने कहा, "यह फिल्म मुंबई के दिल में बसी एक भावनात्मक और शक्तिशाली कहानी है और यह एक ऐसी शैली है, जिससे मैं हमेशा से आकर्षित रहा हूं। इसकी स्क्रिप्ट अद्भुत है, और मैं संदीप सिंह और मिलाप जावेरी के साथ मिलकर इस क्लासिक राइवलरी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए उत्साहित हूं, यह दर्शकों को काफी पसंद आएगी।"

इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूजा करेंगे। पटकथा और संवाद लेखक-निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी ने लिखे हैं। 'डोंगरी' का निर्माण संदीप सिंह का लीजेंड स्टूडियो कर रहा है।

सोशल मीडिया पर इसका पोस्टर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लोग इस पर खूब लाइक और कमेंट कर रहे हैं। रेमो के फैंस इस फिल्म के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं।

मिलाप मिलन जावेरी ने इसके बारे में बात करते हुए कहा, "मेरा मानना ​​है कि असली भावनाओं, दमदार डायलॉग और रेमो डिसूजा का निर्देशन दर्शकों को बेहद पसंद आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यह कहानी वह सारा एक्शन और रोमांच लोगों के सामने पेश करेगी जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।"

इसका निर्माण संदीप सिंह और विशाल गुरनानी करने जा रहे हैं। जूही पारेख मेहता, विक्की जैन और गोल्डन आवर प्रोडक्शन इसके सह-निर्माता हैं। फिल्म का संगीत सचिन-जिगर तैयार कर रहे हैं।