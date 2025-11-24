मनोरंजन

रियल एस्टेट स्कैम का शिकार होने के बाद 'मास्क' फिल्म का आइडिया आया : विक्रमण अशोक

Nov 24, 2025, 02:54 AM

मुंबई, 23 नवंबर (आईएएनएस)। तमिल सिनेमा में हर साल कई फिल्में आती हैं, लेकिन कुछ फिल्में अपनी कहानी और असली जीवन की घटनाओं से जुड़ी प्रेरणा के कारण दर्शकों के बीच खास जगह बना लेती हैं। ऐसी ही एक फिल्म है 'मास्क', जिसे दर्शकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

'मास्क' फिल्म का निर्देशन विक्रमण अशोक ने किया है। इसमें मुख्य भूमिका में अभिनेता केविन हैं।

विक्रमण अशोक ने आईएएनएस से खास बातचीत में बताया कि फिल्म की कहानी उनके व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरित है। उन्होंने कहा, ''मैं और मेरा परिवार एक रियल एस्टेट स्कैम का शिकार बने थे। इस घटना ने हमें जोरदार झटका दिया और दिमाग में कई सवाल उठे। मैंने महसूस किया कि लोग धोखे का शिकार होते हैं, तो उनका गुस्सा और दुख बहुत गहरा होता है, पर वे अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। इसी विचार से मैंने सोचा कि अगर ऐसे लोगों को मौका मिले अपनी नाराजगी और न्याय के लिए कदम उठाने का, तो क्या होगा। यही सोच 'मास्क' फिल्म की कहानी बनने की जड़ बनी।''

डायरेक्टर ने बताया कि जो लोग धोखा देने की योजना बनाते हैं, वे अक्सर मध्यम वर्ग के लोगों को निशाना बनाते हैं। इसका कारण यह है कि उनका मानना होता है कि मध्यम वर्ग के लोग बदला लेने या शिकायत करने में हिचकिचाएंगे। मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन में कुछ बाध्यताएं होती हैं, जैसे हर महीने ईएमआई चुकाना, रोज ऑफिस जाना और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहना। इसलिए, घोटाले के समय वे खुले रूप से विरोध नहीं कर पाते।

उनका कहना है कि उनकी फिल्म इस विचार के इर्द-गिर्द घूमती है कि अगर इन सीमाओं से बाहर निकलने का मौका मिले तो क्या होगा।

विक्रमण ने साझा किया कि उनके परिवार ने उस घोटाले में खोया हुआ पैसा 17 साल बाद जून 2025 में वापस पाया। इस लंबी लड़ाई और धैर्य ने उनके जीवन में स्थायित्व लाने में मदद की और साथ ही उन्हें कहानी लिखने की प्रेरणा भी दी।

'मास्क' फिल्म को ब्लैक मद्रास फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में केवल अभिनय ही नहीं, बल्कि निर्माण की जिम्मेदारी भी कलाकारों ने संभाली है। अभिनेत्री एंड्रिया मारिया जेरेमिया फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रही हैं और साथ ही प्रोड्यूसर भी हैं।

