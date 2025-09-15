Ravi Bhatia Vijeta : 'विजेता' का गाना 'हम सिर्फ मुसाफिर हैं' शूट करना मुझे भावुक कर गया: रवि भाटिया

मुंबई: मशहूर टीवी अभिनेता रवि भाटिया की आने वाली फिल्म ‘विजेता’ का गाना 'हम सिर्फ मुसाफिर हैं' रिलीज हो गया है। इस गाने को शूट करने का अनुभव अभिनेता ने हाल ही में आईएएनएस के साथ साझा किया है।

इसमें उन्होंने बताया कि इसकी शूटिंग ने उन्हें कितना प्रभावित किया। आईएएनएस से बात करते हुए रवि भाटिया ने कहा, "इस गाने की शूटिंग एक भावनात्मक अनुभव था। इसके बोल मुझे गहराई से छू गए क्योंकि ये विजेता के रूप में मेरे किरदार के संघर्षों और उम्मीदों को दर्शाते हैं। मुझे विश्वास है कि दर्शक इसके संदेश से उतनी ही गहराई से जुड़ेंगे, जितना मैंने इसे शूट करते हुए महसूस किया था।"

सोमवार को 'विजेता' के निर्माताओं ने इसका पहला गाना 'हम सिर्फ मुसाफिर हैं' यूट्यूब पर रिलीज किया। यह गाना फिल्म के भावनात्मक सार को दर्शाता है। संदीप नाथ ने इस गाने को लिखा और गीत का संगीत भी उन्होंने ही दिया है। गाने में मुख्य कलाकार रवि भाटिया और भारती अवस्थी पर फिल्माया गया है।

‘विजेता’ फिल्म में गोदान कुमार, ज्ञान प्रकाश, नीरव पटेल, और दीक्षा ठाकुर जैसे सितारे हैं। राजीव एस रुइया ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म को आरकेजी मूवी के बैनर तले बनाया गया है।

फिल्म के बारे में बात करते हुए निर्देशक राजीव ने एक इंटरव्यू में कहा था, "टीजर केवल एक झलक है कि दर्शक क्या उम्मीद कर सकते हैं। विजेता एक भावनात्मक और प्रेरणादायक गाथा है, जो भय, हानि और भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर आशा की किरण बनने की कहानी है। डॉ. अग्रवाल का सफर हर मायने में सिनेमाई है।"

यह फिल्म डॉ. अग्रवाल के जीवन पर आधारित है, जिनका जन्म कोलकाता के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से अपने पिता के छोटे से होजरी के बिजनेस को एक सफल कपड़े के एंपायर में बदल दिया था। फिल्म की रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, बहुत जल्द मेकर्स इसकी घोषणा करेंगे। फिलहाल दर्शक इसके गानों का यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म पर लुत्फ उठा सकते हैं।