Raveena Tandon Biography : 17 साल की उम्र में बॉलीवुड डेब्यू, शानदार एक्टिंग और डांस से बनीं पर्दे की क्वीन

रवीना टंडन: 90 के दशक की सुपरस्टार से पद्मश्री सम्मान तक का सफर
Oct 25, 2025, 10:06 AM
रवीना टंडन: 17 साल की उम्र में बॉलीवुड डेब्यू, शानदार एक्टिंग और डांस से बनीं पर्दे की क्वीन

मुंबई: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन अपने शानदार अभिनय और व्यक्तित्व की वजह से हर किसी के दिलों पर राज करती हैं। 90 के दशक में उनके स्टाइल ने उन्हें लोगों के बीच खास जगह दिलाई।

रवीना का नाम आते ही 'टिप-टिप बरसा पानी' और 'तू चीज बड़ी है मस्त मस्त' जैसे सुपरहिट गानों की याद ताजा हो जाती है। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि रवीना ने महज 17 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में कदम रखा था और अपनी पहली फिल्म 'पत्थर के फूल' से ही चर्चा में आ गई थी। यही छोटी उम्र का साहस और आत्मविश्वास उनके पूरे करियर की कहानी बन गया।

रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि टंडन और मां का नाम वीना टंडन है। दोनों का नाम मिलाकर उन्हें रवीना नाम दिया गया। बचपन से ही रवीना में अभिनय और डांस का खास टैलेंट था। उन्होंने जुहू के जमनाबाई पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और इसके बाद मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और सेकेंड ईयर में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग और फिर फिल्मों की दुनिया में कदम रखा।

रवीना का बॉलीवुड डेब्यू फिल्म 'पत्थर के फूल' से हुआ, जिसमें उनके साथ सलमान खान नजर आए थे। इस फिल्म में रवीना के अभिनय और खूबसूरती को खूब सराहा गया। उनके करियर की शुरुआत ही इतनी शानदार थी कि उन्हें फिल्मफेयर का 'न्यू फेस ऑफ द ईयर' अवॉर्ड भी मिल गया। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ और उन्होंने लगातार 90 और 2000 के दशक में कई हिट फिल्में दी।

'मोहरा', 'दिलवाले', 'अंदाज अपना अपना', 'बड़े मियां छोटे मियां', 'घरवाली बाहरवाली', 'अनाड़ी नंबर 1', 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी', 'जिद्दी', 'दूल्हे राजा', और 'बुलंदी' जैसी फिल्मों में उनके किरदार लोगों के दिलों में जगह बनाने में सफल रहे।

रवीना अपने गानों और डांस के लिए भी जानी जाती हैं। मोहरा फिल्म के 'टिप-टिप बरसा पानी' में उनकी एक्टिंग और डांस ने उन्हें रातों-रात डांसिंग क्वीन बना दिया। इसी तरह 'तू चीज बड़ी है मस्त मस्त' और 'चुरा के दिल मेरा' जैसे गाने भी आज तक फैंस के दिलों में बसे हुए हैं।

रवीना ने अपने निजी जीवन में भी साहसी फैसले लिए। महज 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कजिन की दो बेटियों को गोद लिया और उन्हें अपनी संतान की तरह पाला। बाद में 2004 में उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से शादी की। इस शादी से उन्हें दो बच्चे हुए, एक बेटा रणबीर वर्धन और बेटी राशा। उनकी शादीशुदा जिंदगी भी काफी खुशहाल रही।

रवीना ने अपने करियर में कई अवॉर्ड्स भी जीते। उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड, राष्ट्रीय फिल्म अवॉर्ड और बॉलीवुड मूवी अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया। 2023 में उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उनके अभिनय और डांस ने उन्हें सिर्फ बॉलीवुड का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा का एक यादगार चेहरा बना दिया।

रवीना ने फिल्मों में ब्रेक लिया, लेकिन कभी अपनी लोकप्रियता खोई नहीं। उन्होंने साउथ सुपरहिट फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' और वेब सीरीज 'आरण्यक' से वापसी की। उनके अभिनय की तारीफ हर जगह हुई। आज भी रवीना टंडन को बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिना जाता है।

 

 

