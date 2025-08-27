रवि तेजा की फिल्म 'मास जथारा' की रिलीज टली, मेकर्स ने शेयर की जानकारी

चेन्नई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय अभिनेता रवि तेजा की फिल्म 'मास जथारा' की रिलीज डेट हाल ही में अनाउंस की गई थी। उस समय कहा गया था कि फिल्म 27 अगस्त को थिएटर्स में आएगी, मगर अब मेकर्स का कहना है कि फिलहाल इसकी रिलीज को टाल दिया गया है। इसे आने में अभी और समय लगेगा।

इस फिल्म में रवि तेजा के साथ श्री लीला लीड रोल में हैं। फिल्म को भानु भोगावारापू ने डायरेक्ट किया है।

इसकी एक पोस्ट मेकर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसमें उन्होंने लिखा, “हाल ही में उद्योग जगत में हुई हड़तालों और महत्वपूर्ण सीन को खत्म करने में हुई अप्रत्याशित देरी के कारण मास जथारा अपनी निर्धारित तिथि 27 अगस्त को रिलीज नहीं हो पाएगी। लेकिन, टीम आपको जल्द ही सिनेमाघरों में सबसे बड़ा उत्सव दिखाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।”

यह खबर रवि तेजा के फैंस को निराश कर सकती है क्योंकि वे इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। यह एक मास एंटरटेनर मूवी है। इसका इंतजार एक्टर के फैंस को बेसब्री से है। सितारा एंटरटेनमेंट्स ने इसे प्रोड्यूस किया है।

इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी विधु अय्यन ने की है और इसकी एडिटिंग नविन नूली ने की है। नागा वामसी ने इसे प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म को श्रीकर स्टूडियो ने प्रस्तुत किया है। फिल्म के दो गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं। पहले गाने 'तू मेरा लवर' और दूसरे गाने 'ओले ओले' को दर्शकों ने खूब पसंद किया।

अभिनेता रवि तेजा ने ओले आले के लिए एक खास पोस्ट भी शेयर किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, "मुझे हमेशा से लोक धुनों पर नाचना पसंद रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इसमें उतना ही मजा आएगा जितना मुझे आया। पेश है मास जथारा से ओले।"

यह गाना एक फुट-टैपिंग फोक नंबर है। इसके कंपोजर भीम्स सैसिरोलीओ हैं। इस गाने को भास्कर यादव दसारी ने लिखा है। इसे भीम्स ने रोहिणी सोराट के साथ मिलकर गाया है। इसे जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया है।

