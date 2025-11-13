मनोरंजन

रवि गुप्ता की कॉमेडी देख हंसी से लोटपोट हुए अमिताभ बच्चन

Nov 13, 2025, 05:14 PM

मुंबई, 13 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के फेमस शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में कॉमेडी का तड़का लगाते हुए कमीडियन रवि गुप्ता, अनुभव सिंह बस्सी, अभिषेक उपमन्यु और हर्ष गुजराल को देखा गया।

चारों की कॉमेडी से अमिताभ बच्चन खूब हंसने को मजबूर हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार उन्हें रवि गुप्ता के करियर की संघर्ष भरी और कॉमेडी से भरपूर कहानी लगी, जिसे सुनते वक्त एक्टर हर वाक्य पर हंसते दिखे हैं।

सोनी लिव ने 'कौन बनेगा करोड़पति' के शो की बहुत सारी क्लिप रिलीज की है, जिसमें अमिताभ बच्चन चारों कमीडियन के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं। एक क्लिप में रवि गुप्ता मजाकिया अंदाज में अपने करियर की कहानी बता रहे हैं।

रवि गुप्ता कहते हैं, "जब मैंने कॉमेडी करियर की शुरुआत की थी, तो मेरे माता और पिता ने इसका विरोध किया था। पापा ने कहा कि लड़का नालायक है और मां कहती थी, 'सही कह रहे हो, रवि के पापा।' बहुत गालियां पड़ती थीं, तब मैंने माता-पिता को पैसे देने शुरू कर दिए, जिसके बाद उन्हें सबकुछ ठीक लगने लगा।"

रवि बताते हैं कि उन्होंने माता-पिता से कहा कि अब कॉमेडी करना रिस्की हो गया है। माता-पिता ने कहा कि कोई नहीं, हेलमेट पहनकर करो, करो जरूर। ये सुनकर अमिताभ बच्चन खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं।

एक्टर को रवि की हर एक लाइन पर हंसते हुए देखा गया। इसके अलावा, खुद अमिताभ बच्चन ने चारों को टक्कर दी और सेट पर कॉमेडी करते हुए चूहे का किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि हमारे सेट के कमरे में एक बार चूहा आ गया और हमने उससे कहा कि बिना ऑडिशन के कैसे आ गए, तब चूहे ने जवाब दिया, "सर, ऑडियंस पोल।"

एक्टर की कॉमेडी देखकर चारों भी हैरान हो गए और हर्ष गुजराल ने कहा कि आप एक्टिंग के बादशाह हैं, सिंगिंग भी करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं, अब कॉमेडी कर रहे हैं, अब हम लोग अपना सामान पैक कर गांव चले जाते हैं क्योंकि अब हमारी जरूरत नहीं है।

शो को दर्शक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी लिव पर देख सकते हैं।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम

