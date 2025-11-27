मनोरंजन

राधिका आप्टे की सस्पेंस थ्रिलर 'साली मोहब्बत' देगी ओटीटी पर दस्तक, जानें कब होगी रिलीज

Nov 27, 2025, 04:42 PM

मुंबई, 27 नवंबर (आईएएनएस)। फिल्मों के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। 'साली मोहब्बत' अब सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आईएफएफआई) में प्रीमियर हो चुकी है और अब आम दर्शक भी इसे अपने घर पर आराम से देख पाएंगे। फिल्म को टिस्का चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है, वहीं जियो स्टूडियोज और मनीष मल्होत्रा के स्टेज5 प्रोडक्शन ने मिलकर इसका निर्माण किया है।

पहले ही यह फिल्म आईएफएफआई और शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल (सीएसएएफएफ) में तारीफ बटोर चुकी है और अब इसका डिजिटल सफर शुरू होने वाला है।

फिल्म की कहानी छोटे से शहर में रहने वाली स्मिता (राधिका आप्टे) के इर्द-गिर्द घूमती है। वह शांत जीवन जीती है, लेकिन उसकी जिंदगी जैसी दिखती है, वैसी नहीं है। अचानक शहर में एक दोहरे हत्याकांड के बाद उसकी दुनिया हिल जाती है। धीरे-धीरे वह झूठ, बेवफाई, विश्वासघात और हत्या के जाल में उलझती जाती है। जांच के दौरान पता चलता है कि इस केस में कोई भी इंसान वैसा नहीं, जैसे दिखता है।

तनाव, छिपे हुए रिश्ते, और पुराने मकसद सामने आते हैं। स्मिता को न केवल शहर में फैलते अराजकता का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपनी मानसिक परेशानी से भी जूझना पड़ता है। अंत तक दर्शकों को यह जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि क्या स्मिता केवल एक दर्शक है, या सच में वह कुछ बड़ा छुपा रही है।

फिल्म में राधिका आप्टे के अलावा दिव्येंदु शर्मा, अनुराग कश्यप, अंशुमान पुष्कर, शरत सक्सेना और सौर्यसेनी मैत्री जैसे कलाकार हैं। इसके साथ ही कुशा कपिला का खास कैमियो भी फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी दो टाइमलाइन पर आधारित है, जिससे सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है और दर्शक आखिरी तक कहानी से बंधे रहते हैं।

'साली मोहब्बत' फिल्म उन दर्शकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो सस्पेंस, थ्रिलर और रहस्यपूर्ण कहानियों को पसंद करते हैं। यह 12 दिसंबर से जी5 पर स्ट्रीम होगी।

