'रेट्टा थाला' में अरुण विजय का डबल रोल, एक्टर ने बताया क्या है किरदार का नाम

Aug 10, 2025, 04:51 PM

चेन्नई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। तमिल सिनेमा के जाने-माने अभिनेता अरुण विजय अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रेट्टा थाला’ में दो अलग-अलग किरदार निभा रहे हैं। इस तगड़े एक्शन थ्रिलर का निर्देशन क्रिस तिरुकुमारन ने किया है।

अरुण ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में बताया कि उनके दूसरे किरदार का नाम ‘काली’ है।

अरुण ने कहा, “‘रेट्टा थाला’ एक मनोरंजन से भरपूर एक्शन-थ्रिलर है, जो यह दिखाती है कि जब इंसान के अंदर के ग्रे शेड्स (सकारात्मक और नकारात्मक के मेल) एक साथ उभरते हैं, तो क्या होता है।”

हाल ही में अभिनेता शिवाकार्तिकेयन ने फिल्म का धमाकेदार टीजर लॉन्च किया था, जिसमें अरुण के दो किरदारों की झलक दिखी। टीजर में एक किरदार का नाम 'मालपे उपेंद्र' बताया गया था, लेकिन दूसरे किरदार को गुप्त रखा गया था। अरुण ने मुस्कुराते हुए खुलासा किया, “दूसरा किरदार काली है।”

इन किरदारों को निभाना अरुण के लिए आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि पिछली फिल्म ‘वनंगान’ का किरदार ओवरवेट था। यही वजह है कि उन्होंने डेढ़ साल तक वर्कआउट नहीं किया। इस दौरान उनके बाएं घुटने में गंभीर चोट (एसीएल टियर) भी लगी थी।

अरुण ने कहा, “चोट के कारण मैं तुरंत ट्रेनिंग शुरू नहीं कर सका। लेकिन निर्देशक क्रिस ने मुझे ठीक होने का समय दिया और पहले एक्शन नहीं बल्कि वो सीन कराए जिसमें डायलॉग डिलीवरी करनी थी।”

फिल्म में अरुण के साथ सिद्धि इदनानी, तान्या रविचंद्रन, योगी सामी, जॉन विजय, हरीश पेराडी और बालाजी मुरुगदॉस जैसे सितारे भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और निर्माता जल्द ही रिलीज डेट की घोषणा करेंगे।

‘रेट्टा थाला’ की तकनीकी टीम भी शानदार है। संगीत सीएस ने दिया है, सिनेमैटोग्राफी तिजो टॉमी ने की है, और संपादन एंथनी ने किया है। एक्शन सीन्स पी.सी. स्टंट्स ने कोरियोग्राफ किए हैं, जबकि गानों की कोरियोग्राफी सुरेन आर और बॉबी एंटनी ने की है।

गोवा की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म में शानदार एक्शन और दमदार कहानी के साथ ही अरुण विजय का डबल रोल है, जिसे लेकर दर्शक उत्साहित हैं।

