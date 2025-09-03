रितेश देशमुख और मिलाप जावेरी ने विवेक ओबेरॉय को खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता विवेक ओबेरॉय बुधवार को अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्हें अभिनेता रितेश देशमुख के साथ निर्देशक मिलाप जावेरी ने भी जन्मदिन की बधाई दी।

रितेश ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर विवेक और अभिनेता आफताब शिवदासानी के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की। इन तस्वीरों में तीनों सितारे सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं।

अभिनेता ने तस्वीर को कैप्शन दिया, "हैप्पी बर्थडे मेरे मस्तीखोर दोस्त विवेक ओबेरॉय! तुम्हारा ये खास दिन प्यार, हंसी और ढेर सारी खुशियों से भरा हो।"

रितेश के अलावा, निर्देशक मिलाप जावेरी ने भी इंस्टाग्राम पर विवेक को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने अभिनेता के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, विवेक ओबेरॉय! हम एक-दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो मस्ती और मजा हमने साथ में किया है, वो बहुत यादगार रहा। मुझे बहुत खुशी है कि आप अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कर रहे हो, मेरे दोस्त! हमेशा मस्त रहो और अपनी ये मस्तीभरी पागलपंती बनाए रखो!"

अभिनेता रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी के साथ निर्देशक मिलाप जावेरी फिल्म 'मस्ती 4' बना रहे हैं। इसकी शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है।

इस बात की जानकारी खुद निर्देशक ने एक पोस्ट के जरिए दी थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर सेट से विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब के साथ तस्वीरें शेयर की थीं और कैप्शन लिखा था, "जब मैंने ‘मस्ती’ की स्क्रिप्ट लिखी थी, तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इन तीनों के साथ ‘मस्ती 4’ डायरेक्ट करूंगा। इसका यूके शेड्यूल खत्म होने के साथ ही फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। तीनों साथ मिलकर जो मस्ती और एनर्जी सेट पर लेकर आए हैं, उसे मैं बहुत मिस करूंगा। इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, खासकर काम को एंजॉय करना।''

उन्होंने यह भी कहा कि वे इस फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी को समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को यह फिल्म पसंद आएगी।

‘मस्ती’ फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी, जिसमें अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया मुख्य भूमिकाओं में हैं।

इसके बाद ‘ग्रैंड मस्ती’ और ‘ग्रेट ग्रैंड मस्ती’ जैसे सीक्वल आए। ‘मस्ती 4’ इस साल के अंत में सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है।

