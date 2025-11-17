मनोरंजन

रीता फारिया ने उधार के कपड़ों में रचा इतिहास, बनी भारत की पहली मिस वर्ल्ड

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 17, 2025, 04:23 AM

मुंबई, 16 नवंबर (आईएएनएस)। 17 नवंबर 1966 को भारत की रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और यह खिताब जीतने वाली एशिया की पहली महिला बनीं। उस दिन पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मिस वर्ल्ड बनना किसी भी महिला के लिए सपना होता है, लेकिन रीता फारिया की कहानी इसे और खास बनाती है, क्योंकि उन्होंने प्रतियोगिता में जाते समय दोस्तों से साड़ी और स्विमसूट उधार लिए थे और सिर्फ तीन पाउंड के साथ लंदन की यात्रा की थी।

रीता फारिया का जन्म 23 अगस्त 1943 को मुंबई के माटुंगा इलाके में हुआ था। उनके माता-पिता गोवा से मुंबई आए थे। बचपन से ही रीता पढ़ाई में तेज थीं और खेल-कूद में भी सक्रिय रहीं। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। लंबा कद और आकर्षक चेहरे को देख दोस्त अक्सर सलाह देते थे कि उन्हें ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहिए।

दोस्तों की सलाह पर रीता ने मिस बॉम्बे प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। मिस बॉम्बे बनने के बाद रीता ने 1966 में ईव्स वीकली मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और खिताब जीतकर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका पाया।

जब रीता को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लेना था, तब उनके पास न पासपोर्ट था, न महंगे कपड़े और न ही कोई प्रोफेशनल मेकअप किट। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अपने दोस्तों से साड़ी और स्विमसूट उधार लेकर सिर्फ तीन पाउंड के साथ लंदन यात्रा की। यह उनके आत्मविश्वास और हिम्मत की मिसाल है।

लंदन पहुंचकर उन्होंने प्रतियोगिता में अपने सरल और सादगी भरे अंदाज से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने बेस्ट इन स्विमसूट और बेस्ट इन इवनिंग वियर के खिताब भी जीते। आखिर में उनका नाम मिस वर्ल्ड के तौर पर घोषित हुआ। यह उनके जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया और पूरे भारत में इसका जश्न मनाया गया।

मिस वर्ल्ड बनने के बाद रीता को मॉडलिंग और फिल्मों के कई ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक साल तक मॉडलिंग की। उन्होंने अपने असली करियर, यानी डॉक्टरी पर ध्यान दिया। उन्होंने मुंबई में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने आयरलैंड के डबलिन में जाकर मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की और लोगों की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया।

1971 में रीता ने डेविड पॉवेल से शादी की और 1973 में दोनों डबलिन में बस गए। उनके दो बच्चे हैं, डीर्ड्रे और एन मैरी। उनके पांच पोते-पोतियां भी हैं। परिवार के साथ उनकी जिंदगी शांत और खुशहाल है।

रीता ने 1998 में ब्यूटी प्रतियोगिता में जज के रूप में वापसी की। वह फेमिना मिस इंडिया और कुछ मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताओं में जज रही हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...