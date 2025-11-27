'रात अकेली है : द बंसल मर्डर्स' टीजर : नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री ने बढ़ाया सस्पेंस, हर सीन में छिपे रहस्य और अनकहे सवाल

मुंबई, 27 नवंबर (आईएएनएस)। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और चित्रांगदा सिंह की आने वाली फिल्म 'रात अकेली है : द बंसल मर्डर्स' को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। लोग फिल्म की कहानी के बारे में जानने के लिए बेताब हैं। इस कड़ी में नेटफ्लिक्स ने फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है, जो फैंस की उत्सुकता को बढ़ा रहा है। शुरुआत में ही टीजर ऐसा सस्पेंस पैदा कर रहा है, जो दर्शकों को आखिर तक स्क्रीन से बांधे रखता है।

टीजर की शुरुआत एक रहस्यमयी माहौल से होती है, जहां बंसल परिवार का पूरा घर सन्नाटे में डूबा दिखाई देता है। कुछ ही सेकंड में पता चलता है कि एक ही रात में इस परिवार के कई लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। कैमरा धीरे-धीरे घर के उन हिस्सों से गुजरता है, जहां कभी जिंदगी थी और अब सिर्फ खामोशी और सवाल बचे हैं।

इसके बाद कुछ सीन्स ऐसे दिखते हैं जो फिल्म की कहानी में एक गहरा और भयावह माहौल जोड़ते हैं, जैसे पूजा-पाठ करते लोग, पुराना हवेलीनुमा घर, और अचानक दिखाई देने वाला कब्रिस्तान। इन सबके बीच इंस्पेक्टर जटिल यादव यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री होती है, जो मामले की जांच करते हैं। इस दौरान इतने खुलासे होते हैं कि नवाजुद्दीन कहते हैं, ''बंसल मर्डर कोई छोटा-मोटा कांड नहीं है, यह हत्याकांड है… इसकी जड़ मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा।''

टीजर में लगातार ऐसे संकेत छोड़े गए हैं जो बताते हैं कि फिल्म में कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। कहीं किसी किरदार की डर भरी आंखें दिखाई देती हैं, तो कहीं रहस्य से भरे संवाद सुनाई देते हैं। कुछ शॉट्स में ऐसा लगता है कि बंसल परिवार के भीतर ही लंबे समय से कोई तनाव, राज और छुपी हुई कड़वाहट थी, जिसके चलते यह घटना हुई हो।

फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी टीजर में सस्पेंस को और गहरा करता है। हर सीन के साथ संगीत ऐसा बनाया गया है कि दर्शक को महसूस हो कि यह कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि एक ऐसे खेल की शुरुआत है, जिसमें हर किसी के पास कुछ न कुछ छुपा हुआ है।

जहां तक कहानी का सवाल है, 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' 2020 में आई फिल्म 'रात अकेली है' का सीक्वल है, जो एक क्राइम-थ्रिलर थी और जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। पहली फिल्म में इंस्पेक्टर जटिल के किरदार ने अपना अलग प्रभाव छोड़ा था और यही कारण है कि दर्शकों की अब इसके सीक्वल से ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस बार कहानी कानपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और चित्रांगदा सिंह के अलावा, राधिका आप्टे, रजत कपूर, दीप्ति नवल, इला अरुण, रेवती, अखिलेंद्र मिश्रा, प्रियंका सेतिया और संजय कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं।

टीजर रिलीज के साथ ही नेटफ्लिक्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी घोषित कर दी है। यह फिल्म 19 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम