मनोरंजन

'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' : नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, 'इंस्पेक्टर जटिल समझौता नहीं करता'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 09, 2025, 05:43 PM

मुंबई, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। थ्रिलर फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी रोमांचक फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' लेकर आ रहे हैं। इसका ट्रेलर मंगलवार को रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी बंसल हवेली में सेट है, जो काफी अमीर परिवार है। इस परिवार के सदस्य बंद कमरों के पीछे मृत मिलते हैं। कहानी में रहस्य और रोमांच दोनों हैं।

इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिर से इंस्पेक्टर जटिल यादव का किरदार निभा रहे हैं। दर्शकों को उनका किरदार काफी पसंद आया है। इस नए सीजन में जटिल के तजुर्बे और बुद्धिमत्ता की पूरी परीक्षा होगी।

फिल्म में चित्रांगदा सिंह, राधिका आप्टे, दीप्ति नवल, इला अरुण बाजपाई, रेवती आशा, रजत कपूर, संजय कपूर, प्रियंका सेतिया, श्रीधर दूबे और अखिलेंद्र मिश्रा जैसे कई अनुभवी कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, ''जटिल का किरदार समय के साथ बदल गया है, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी सूझ-बूझ और सच तक पहुंचने की प्रतिबद्धता वही रही है। चाहे सामने कितनी भी ताकत, दबाव या डर क्यों न हो, जटिल अपनी जांच में किसी भी तरह का समझौता नहीं करता।''

नवाजुद्दीन ने कहा, "फिर से इस किरदार को निभाना रोमांचक अनुभव रहा, और कहानी को और अधिक रोमांचक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए मैं हनी सर और नेटफ्लिक्स का धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस नए केस को भी उतना ही प्यार देंगे, जितना पहले जटिल के किरदार को दिया था।"

ट्रेलर में चित्रांगदा सिंह का किरदार मीरा बाहर से शांत और संयमित नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर डर और बेचैनी में होती है।

चित्रांगदा ने बताया कि यह उनके अब तक निभाए गए सबसे रोचक और चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक है। मीरा में नाजुकता और मजबूती दोनों का मिश्रण है। वह कई चीजें कहना चाहती है, लेकिन डर की वजह से कह नहीं पाती।

राधिका आप्टे ने अपने किरदार राधा के बारे में बताया कि पहले उनका किरदार शक और सवालों की वजह से परेशान रहता था, लेकिन अब वह प्यार, स्थिरता और आत्मविश्वास से भरी हुई है। राधा का किरदार कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ता है।

'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' 19 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...