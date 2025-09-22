Rasika Dugal Manto : 'मंटो' के 7 साल पूरे, रसिका दुग्गल ने कहा- कुछ यादें समय के साथ गहरी हो जाती हैं

मुंबई: साल 2018 में नंदिता दास की फिल्म 'मंटो' आई थी। यह फिल्म उर्दू के महान लेखक सआदत हसन मंटो के जीवन पर आधारित थी। इसमें अभिनेत्री रसिका दुग्गल ने सफिया मंटो की भूमिका निभाई थी।

फिल्म को रिलीज हुए 7 साल हो गए हैं। इस अवसर पर रसिका दुग्गल ने फिल्म के लिए नंदिता दास को धन्यवाद करते हुए पोस्ट लिखा है।

रसिका दुग्गल ने इस फिल्म की कुछ यादें तस्वीरों के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन्हें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने लिखा, "कुछ यादें समय के साथ और भी गहरी हो जाती हैं। मंटो को रिलीज हुए 7 साल हो गए हैं। फिल्म के लिए लड़ने और मुझे इसमें बनाए रखने के लिए नंदिता दास आपका शुक्रिया।”

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया था। उनका आभार जताते हुए रसिका ने आगे लिखा, "और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इस सफर में सबसे उदार सहयात्री होने के लिए दिल से शुक्रिया, जब तक हम फिर से साथ काम नहीं करते।"

‘मंटो’ फिल्म में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद लेखक मंटो के जीवन के सबसे उथल-पुथल भरे चार साल की कहानी दिखाई गई थी। इस फिल्म में ताहिर राज भसीन, नैन्सी ठक्कर, जावेद अख्तर, चंदन रॉय सान्याल, राजश्री देशपांडे, दिव्या दत्ता, और तिलोत्तमा शोम जैसे सितारों ने काम किया।

‘मंटो’ का प्रीमियर 2018 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। यह 21 सितंबर 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों ने खूब सराहा था, खासकर नवाजुद्दीन का अभिनय लोगों को खासा पसंद आया था।

रसिका दुग्गल के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह इन दिनों ‘मिर्जापुर: द फिल्म’ की शूटिंग कर रही हैं। इसमें वह बीना त्रिपाठी के रोल को निभाती दिखाई देंगी। यह फिल्म 2026 में रिलीज होगी। इस फिल्म से सीरीज के किरदारों की बड़े पर्दे पर वापसी होगी। इसमें कालीन भैया के रूप में पंकज त्रिपाठी, गुड्डू के रूप में अली फजल, और मुन्ना के रूप में दिव्येंदु शर्मा जैसे कलाकार दिखाई देंगे।