मनोरंजन

Celebrity Wedding : रश्मिका और विजय देवरकोंडा जल्द लेंगे सात फेरे, सामने आई हल्दी की पहली झलक

विजय देवरकोंडा ने शेयर की हल्दी सेरेमनी की झलक, फैंस उत्साहित
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 26, 2026, 06:18 AM
रश्मिका और विजय देवरकोंडा जल्द लेंगे सात फेरे, सामने आई हल्दी की पहली झलक

मुंबई: दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर ऑन-स्क्रीन जोड़ी अब असल जिंदगी में पति-पत्नी बनने जा रही है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और अभिनेता विजय देवरकोंडा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं और हल्दी समारोह की तैयारियां चल रही हैं।

विजय देवरकोंडा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर हल्दी फंक्शन के खास सेटअप की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसे देखकर उनके फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में परंपरा और रोमांस का खूबसूरत मेल दिख रहा है।

पहली स्टोरी में बाहर का वेन्यू दिखाया गया है। एक गोलाकार जगह परगुलाब की पंखुड़ियों से बना सुंदर कारपेट बिछा है। बीच में दूल्हा-दुल्हन के लिए दो छोटे लकड़ी के स्टूल रखे गए हैं। चारों तरफ पीले और नारंगी गेंदे की पंखुड़ियों से भरी टोकरियां सजी हैं, जो पूरे माहौल को और भी सुंदर बना रही हैं।

दूसरी स्टोरी में विजय ने बहुत प्यारे पर्सनलाइज्ड कार्ड्स का क्लोज-अप शेयर किया। एक फूल के शेप वाले कार्ड पर 'रुशी' लिखा है, जबकि दूसरे कार्ड पर 'विजय' लिखा हुआ है। ये कार्ड ताजा लिली, गुलाब और गेंदे के फूलों के बीच सजे हैं। इस छोटी-छोटी डिटेल से पारंपरिक रस्म में रोमांटिक और निजी टच जुड़ गया है।

शादी से पहले 'विरोश प्रीमियर लीग' नाम का मजेदार क्रिकेट मैच भी हुआ था। अब ये मस्ती पवित्र रस्मों में बदल गई है। सुनहरे गेंदे, गुलाब की पंखुड़ियों वाला कारपेट और दिल छू लेने वाले पर्सनल टच के साथ हल्दी का ये सेटअप बहुत खास है। जैसे-जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा है, कपल के सेलिब्रेशन फैंस को अपने सैलिब्रेशन की प्यारी झलक दे रहे हैं, जिससे फैंस के मन में दोनों की शादी को लेकर और भी उत्साह देखने को मिल रहा है।

दोनों की शादी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कपल को शादी की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विजय देवरकोंडा के माता-पिता को एक पत्र लिखकर बेटे की शादी पर शुभकामनाएं दी हैं।

--आईएएनएस

 

 

South CinemaSocial Media UpdateBollywood And Regional CinemaCelebrity Weddingentertainment newsCelebrity CoupleFilm IndustryWedding Ceremony

Related posts

Loading...

More from author

Loading...