Rashmika Mandanna Maaysa : रश्मिका मंदाना ने दीपावली पर फैंस को दिया खास तोहफा, फिल्म 'मायसा' का पोस्टर जारी

रश्मिका मंदाना ने दीपावली पर ‘मायसा’ पोस्टर किया रिलीज, ‘थामा’ कल सिनेमाघरों में
Oct 20, 2025, 04:15 PM
रश्मिका मंदाना ने दीपावली पर फैंस को दिया खास तोहफा, फिल्म 'मायसा' का पोस्टर जारी

मुंबई: दीपावली के पावन अवसर पर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपने फैंस के लिए एक खास सरप्राइज पेश किया है। सोमवार को रश्मिका ने अपनी आगामी फिल्म 'मायसा' का पोस्टर शेयर किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया। इस पोस्टर में रश्मिका हाथ में बन्दूक लिए दमदार अंदाज में नजर आ रही हैं, जिसने फैंस के बीच उत्साह जगा दिया है।

रश्मिका ने पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, "दीपावली के मौके पर छोटी-सी झलक...हम जल्द ही 'मायसा' की एक खास झलक आपके साथ साझा करेंगे। और जानकारी जल्द मिलेगी।"

इस पोस्टर को देखकर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि 'मायसा' एक महिला योद्धा की हिम्मत और जज्बे की प्रेरक कहानी होगी। यह फिल्म 'अनफॉर्मूला फिल्म्स' के बैनर तले रिलीज होगी।

वहीं, रश्मिका के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। इस फिल्म में रश्मिका के साथ आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, राम बजाज गोयल और सत्यराज एल्विस करीम प्रभाकर जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे।

'थामा' का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से 'यूए' सर्टिफिकेट मिल चुका है, जिसके साथ यह रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक, एशियन सुरेश एंटरटेनमेंट ने अपनी 'एक्स' टाइमलाइन पर एक पोस्टर साझा कर इसकी रिलीज की जानकारी दी।

रश्मिका की यह दोनों फिल्में उनके प्रशंसकों के बीच उत्साह का केंद्र बनी हुई हैं। 'मायसा' के पोस्टर ने जहां एक गंभीर और सशक्त किरदार की झलक दी, वहीं 'थामा' हॉरर और हास्य का अनोखा मिश्रण लेकर दर्शकों का मनोरंजन करने को तैयार है। फैंस अब बेसब्री से 'मायसा' की अगली झलक और 'थामा' को सिनेमा हॉल में देखने का इंतजार कर रहे हैं।

 

