रश्मिका मंदाना ने बताया कैसे तीन दिनों में शूट हुआ 'थामा' का नया गाना

Oct 06, 2025, 04:34 AM
रश्मिका मंदाना ने बताया कैसे तीन दिनों में शूट हुआ 'थामा' का नया गाना

मुंबई, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की आगामी फिल्म 'थामा' का गाना 'तुम मेरे न हुए' रिलीज हो चुका है। रविवार को रश्मिका ने गाने की शूटिंग के पीछे की रोचक कहानी बताई।

रश्मिका ने गाने के कुछ खूबसूरत सीन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताया कि यह गाना एक अनप्लांड सोच का नतीजा है।

उन्होंने लिखा, "हम एक शानदार लोकेशन पर 10-12 दिनों से फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। आखिरी दिन हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को अचानक एक शानदार आइडिया आया। उन्होंने कहा, 'यह लोकेशन इतनी खूबसूरत है, क्यों न यहां एक गाना शूट कर लिया जाए?' मैंने भी तुरंत हामी भरी और कहा, क्यों नहीं?"

इसके बाद पूरी टीम ने मिलकर 3-4 दिनों में इस गाने को शूट किया। रश्मिका ने बताया कि जब गाना तैयार हुआ और उन्होंने इसे देखा, तो पूरी टीम इसकी खूबसूरती से हैरान रह गई।

गाने की सफलता का श्रेय उन्होंने पूरी टीम को दिया, जिसमें डांसर्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सेट डिजाइनर, लाइटिंग क्रू, डायरेक्शन और प्रोडक्शन टीम शामिल हैं।

उन्होंने लिखा, "आप सभी की मेहनत और लगन के बिना यह गाना संभव नहीं हो पाता। दिल से शुक्रिया।"

रश्मिका ने गाने के किरदारों का जिक्र करते हुए प्रशंसकों से इसे प्यार देने, इसके साथ नाचने और इसे पूरे उत्साह के साथ देखने की अपील की।

गाने को मधुबंती बागची और सचिन-जिगर ने मिलकर गाया है और बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। इस गाने में रश्मिका और आयुष्मान एक साथ जबरदस्त डांस करते दिख रहे हैं।

आदित्य सरपोतदार निर्देशित फिल्म 'थामा' में परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में हैं। यह फिल्म 21 अक्टूबर को दीपावली पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

फिल्म 'थामा' को दिनेश विजन और अमर कौशिक ने प्रोड्यूस किया है। इसमें पहली बार रश्मिका और आयुष्मान स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

