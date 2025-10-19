रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी 'थामा' को मिला यूए सर्टिफिकेट, 21 अक्टूबर को होगी रिलीज

मुंबई, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से सर्टिफिकेट मिल गया है। इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज के लिए मंजूरी दे दी गई है।

फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है। इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक, कंपनी एशियन सुरेश एंटरटेनमेंट ने अपनी एक्स टाइमलाइन पर एक पोस्टर शेयर कर इस बात की जानकारी लोगों को दी।

इस पोस्ट में उन्होंने लिखा "यूए सर्टिफिकेट के साथ थामा दिवाली पर बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में को जरूर देखिएगा।"

जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से ही फिल्म को लेकर फैंस बहुत ही उत्साहित हैं। इसमें रश्मिका मंदाना का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार यक्षासन से दुनिया की रक्षा करता दिखाई देगा। इसमें आयुष्मान खुराना भी उनका साथ देते दिखाई देंगे।

'थामा' में आयुष्मान आलोक, रश्मिका ताड़का, नवाजुद्दीन यक्षासन, परेश रावल, राम बजाज गोयल और सत्यराज एल्विस करीम प्रभाकर का किरदार निभाते दिखाई देंगे। बता दें कि रश्मिका मंदाना फिल्म के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई थीं क्योंकि वह 'कॉकटेल 2' की शूटिंग में बिजी थीं।

इसकी जानकारी उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी थी। इसमें उन्होंने लिखा था, "नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं ट्रेलर लॉन्च पर नहीं आ सकी। मैं अभी सिसिली में 'कॉकटेल 2' की शूटिंग कर रही हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको 'थामा' का ट्रेलर और बिल्कुल नई मैडॉक हॉरर कॉमेडी पसंद आई होगी।"

फिल्म में अपने किरदार की खासियत बताते हुए रश्मिका मंदाना ने आगे लिखा था, "ताड़का एक बेहद अहम और सशक्त किरदार है और मुझे खुशी है कि उसे निभाने का सौभाग्य मिला। मुझे पर्दे पर उसका किरदार निभाना मजेदार लगा। मैं इस दिवाली थिएटर में आप सभी के 'थामा' देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।"

यह फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

