रश्मी देसाई ने गरबा डांस के साथ फैन्स को दिया मूड ठीक करने का मंत्र

मुंबई, 27 सितंबर (आईएएनएस)। टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री रश्मी देसाई ने शनिवार को एक वीडियो के जरिए अपने प्रशंसकों को मूड ठीक करने का तरीका बताया है।

रश्मी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह गुजराती गरबा गीत 'ढोलिड़ा' पर उत्साह के साथ गरबा करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में रश्मी का पारंपरिक गुजराती लुक और उनकी जोशीली अदाएं प्रशंसकों का दिल जीत रही हैं।

वीडियो में रश्मी ने सफेद रंग की चोली के साथ लाल रंग का लहंगा पहना है, जिसे उन्होंने लाल ओढ़नी के साथ और आकर्षक बनाया है। उनके खुले बाल और चेहरे पर चमकती मुस्कान उनके लुक को और निखार रही है।

रश्मी ने वीडियो के साथ एक मजेदार और प्रेरणादायक कैप्शन लिखा, "जब भी मन में उलझन हो या समझ न आए क्या करना है, तो गरबा कर लो।"

रश्मी देसाई टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। 'उतरन' जैसे लोकप्रिय धारावाहिक में उनकी भूमिका ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया। इसके अलावा, वह रियलिटी शोज और सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता के लिए भी चर्चा में रहती हैं।

रश्मि ने 2002 में असमिया भाषा की फिल्म 'कन्यादान' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 2004 में शाहरुख खान और रवीना टंडन के साथ रोमांटिक मिस्ट्री 'ये लम्हें जुदाई के' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 38 वर्षीय अभिनेत्री ने कई अन्य फिल्मों जैसे 'कब होई गवना हमार', 'सोहागन बना द सजना हमार', 'नदिया के तीर', 'गजब भईल रामा', और 'कंगना खनके पिया के अंगना' जैसी भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है।

उन्होंने 2006 में पौराणिक ड्रामा सीरीज 'रावण' से टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने रानी मंदोदरी की भूमिका निभाई। उन्हें टीवी में पहला बड़ा ब्रेक 2008 में मिला, जब उन्होंने 'परी हूं मैं' में दोहरी भूमिका निभाई।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी