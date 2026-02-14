मनोरंजन

Rasha Thadani Debut : राशा थडानी और जया कृष्ण घट्टामनेनी की अपकमिंग तेलुगु फिल्म 'श्रीनिवासा मंगापुरम' का पोस्टर रिलीज

राशा थडानी तेलुगु फिल्म में करेगी धमाकेदार एंट्री
Feb 14, 2026, 02:17 PM
मुंबई: अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने के बाद तेलुगु सिनेमा में एंट्री करने जा रही हैं। अभिनेत्री जल्द ही निर्देशक अजय भूपति की आगामी तेलुगु फिल्म 'श्रीनिवासा मंगापुरम' में नजर आएंगी।

इस एक्शन-रोमांस फिल्म में वह महेश बाबू के भतीजे जया कृष्ण घट्टामनेनी के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। शनिवार को फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। इसमें राशा और जया कृष्ण घट्टामनेनी दोनों एक-दूसरे के करीब नजर आ रहे हैं। पोस्टर में राशा ने एक खूबसूरत लैवेंडर कलर की साड़ी पहनी हुई है। उनके बाल खुले हैं। वहीं, पोस्टर में लिखा है, "हैप्पी वेलेंटाइन डे।"

अभिनेत्री राशा थडानी ने पोस्ट कर लिखा, "बस एक बार अपनी आंखें खोलकर देखो… मैं यहीं रहूंगी, इतनी पास कि तुम्हारी सांसों को महसूस कर सकूं- मंगा।"

अजय भूपति द्वारा निर्देशित फिल्म 'श्रीनिवास मंगापुरम' में राशा थडानी मंगा का किरदार निभाएंगी। अजय भूपति ने पहले 'आरएक्स 100', 'महा समुद्रम', और 'मंगलावरम' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। हालांकि, फिल्म को लेकर बाकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

अभिनेत्री अपने साउथ प्रोजेक्ट के साथ बाकी प्रोजेक्ट में भी इस समय व्यस्त चल रही हैं। वे जल्द ही फिल्म 'लइका लइकी' में नजर आने वाली हैं।

राशा थडानी की बात करें तो उन्होंने साल 2025 में फिल्म 'आजाद' से बतौर एक्ट्रेस के तौर पर हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में असफल रही और फ्लॉप हो गई थी, लेकिन राशा के परफॉर्मेंस को लोगों ने काफी सराहना दी थी। फिल्म के गाने 'ऊई अम्मा' ने उनकी परफॉर्मेंस के लिए काफी सुर्खियां बटोरी थीं।

वहीं, गाना भी रिलीज के बाद काफी वायरल हुआ था और सोशल मीडिया पर उनके डांस स्टेप कॉपी करके ढेरों वीडियो वायरल हुए थे। वहीं, फिल्म में उनके अपोजिट अजय देवगन के भांजे अमन थे। उन्होंने भी अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता था।

--आईएएनएस

 

 

