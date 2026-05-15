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राशा थडानी ने 'श्रीनिवास मंगापुरम' के अपने 'पसंदीदा गाने' 'मंगा मंगा' की मेकिंग को किया याद

‘मंगा मंगा’ गाने के साथ राशा थडानी के तेलुगु डेब्यू की चर्चा तेज
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Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 10:53 AM
राशा थडानी ने 'श्रीनिवास मंगापुरम' के अपने 'पसंदीदा गाने' 'मंगा मंगा' की मेकिंग को किया याद

मुंबई: अभिनेत्री राशा थडानी ने ‘मंगा मंगा’ गाने के मेकिंग का वीडियो साझा किया है। उन्होंने इसे अपना पसंदीदा गाना बताया है। अभिनेत्री फिल्म ‘श्रीनिवास मंगपुरम’ से तेलुगु सिनेमा में कदम भी रखने जा रही हैं।

राशा ने अपने और नवोदित कलाकार जया कृष्णा घट्टामनेनी का एक वीडियो साझा किया, जो दिग्गज अभिनेता कृष्णा के पोते हैं। इस वीडियो में दोनों उसी स्थान पर गाने पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं।

कैप्शन में उन्होंने लिखा, “पसंदीदा गाना और पसंदीदा लोग। ‘मंगा मंगा’ अब रिलीज हो गया है।”

आगामी फिल्म का टीज़र 16 अप्रैल को महेश बाबू द्वारा जारी किया गया था, जिनके भतीजे जया कृष्णा घट्टामनेनी इस फिल्म से नवोदित अभिनेता के रूप में जुड़ रहे हैं।

तिरुपति के मंदिर नगर में आधारित यह फिल्म वासु बाबू और मंगा की कहानी है, जो दोस्त से प्रेमी बन जाते हैं और खुशी से जीवन बिताते हैं। हालांकि एक अप्रत्याशित संघर्ष उनके जीवन में परेशानी पैदा कर देता है। मंगा के शहर छोड़ने से इनकार करने पर वासु बाबू अपने प्यार के लिए हर कीमत पर लड़ने का फैसला करते हैं।

यह कहानी आधुनिक प्रेम और गहरी भावनाओं का सुंदर मिश्रण है। प्यार जताने के लिए जोड़े द्वारा हवा में गोली चलाने और बाद में नायक पर बंदूक ताने जाने जैसे दृश्य अजय भूपति की खास शैली को दिखाते हैं।

इस फिल्म का निर्देशन अजय भूपति कर रहे हैं, जिन्होंने सुपरहिट फिल्में ‘आरएक्स 100’ और ‘मंगलवारम’ में अपनी दमदार कहानी कहने की शैली के लिए खूब सराहना हासिल की है। अभिनेता और निर्माता मोहन बाबू इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे।

बॉलीवुड स्टार रवीना टंडन की बेटी राशा ने अजय देवगन अभिनीत फिल्म ‘आज़ाद’ से 2025 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। यह पीरियड ड्रामा फिल्म अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित है। इसमें दिया मिर्जा और नवोदित अभिनेता आमन देवगन भी हैं।

यह फिल्म 1920 के दशक के भारत में घटित होती है, जहां एक युवा अस्तबल का लड़का एक जोशीले घोड़े के साथ अनोखा रिश्ता बना लेता है। विद्रोह और अत्याचार के बीच, उस राजसी घोड़े की सवारी करने की उसकी कोशिश एक साहसिक यात्रा में बदल जाती है, जो उसे देश के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूक करती है।

राशा अगली बार बॉलीवुड की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘लाइकी लाइका’ में नजर आएंगी। इस फिल्म में ‘मुंज्या’ फिल्म के लिए मशहूर अभय वर्मा भी हैं।

--आईएएनएस

 

 

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