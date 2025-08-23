राशा थडानी ने 'आजाद, एल्सा और एल्सू' को लिया गोद, बताई रेस्क्यू की पूरी कहानी

मुंबई, 23 अगस्त (आईएएनएस)। रवीना टंडन की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस राशा थडानी जानवरों के प्रति काफी संवेदनशील हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से जानवरों की देखभाल और गोद लेने की अपील करती रहती हैं। उनका मानना है कि जानवर भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं और उन्हें भी प्यार और सुरक्षा की जरूरत होती है।

राशा ने हाल ही में दो कुत्तों और एक बिल्ली को गोद लिया है और उनकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए उनकी कहानी और बचाव की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया है।

राशा ने कैप्शन के जरिए बताया, ''इस साल की शुरुआत में, हमने अपने दिल और घर के दरवाजे दो खूबसूरत बच्चों, आजाद और एल्सू के लिए खोल दिए। इन पिल्लों (कुत्ते के पप्स) को मूसलाधार बारिश में एक हाईवे पर छोड़ दिया गया था। ये नाजुक और डरे हुए हालात में मिले थे। उन्हें बचा लिया गया और अब वे हमारे पास सुरक्षित हैं और हमारे साथ प्यार से रहते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि गोद लेने से कैसे जानें बच सकती हैं।''

उन्होंने आगे लिखा, ''जब एल्सा पहली बार हमारे पास आई थी, तो वह इतनी कमजोर थी कि उठ भी नहीं पाती थी। ज्यादातर समय वह लेटी रहती थी। आजाद को उसके पिछले मालिक ने मारा था। यह उसके चलने के तरीके से साफ जाहिर होता था। उसकी रीढ़ की हड्डी इतनी नीचे झुक गई थी कि वह मुश्किल से अपनी पीठ जमीन से उठा पाता था। मगर, अब एल्सा और आजाद पूरी आजादी से इधर-उधर दौड़ते हैं, अपने खिलौनों से खेलते हैं, और जब भी हम घर पहुंचते हैं तो अपनी पूंछ हिलाते हैं।''

राशा ने आगे बताया कि उन्होंने एल्सा और आजाद के अलावा एक बिल्ली को भी गोद लिया। उन्होंने लिखा, ''बिल्लू, एक आंख वाला बिल्ली का बच्चा, जो एक दिन ऑफिस में भटक गया था। मगर, हमारी देखभाल, टीकाकरण और दवाइयों के जरिए अब वह खूब ऊर्जावान है। वह हमारे लिए ऐसा साथी बन गया है, जो रोजाना मनोरंजन करता है और हमें एक्टिव रखता है। थोड़ा सा प्यार, देखभाल और दया बहुत काम आती है।''

राशा ने अपने पोस्ट के आखिर में हैशटैग के साथ लोगों से बेजुबानों को खरीदने की बजाय गोद लेने की अपील की है।

--आईएएनएस

पीके/केआर