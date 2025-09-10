मनोरंजन

राशि खन्ना ने ‘तलाखों में एक’ से विक्रांत मैसी संग शेयर की बीटीएस तस्वीरें

Sep 10, 2025, 01:44 AM

मुंबई, 9 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेत्री राशि खन्ना बहुत जल्द विक्रांत मैसी के साथ अपनी दूसरी फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म का नाम है ‘तलाखों में एक’। हाल ही में राशि खन्ना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में फिल्म से जुड़ी कुछ बीटीएस तस्वीरें शेयर की हैं।

फिल्म निर्माता बोधायन रॉय चौधरी 'तलाखों में एक' को डायरेक्ट कर रहे हैं। उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए राशि खन्ना ने लिखा, 'सबसे कूल और क्रेजी शख्स जिन्हें मैं जानती हूं, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बोध, ऐसे ही रहना।'

दूसरी तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "तलाखों में एक में दुनिया को तुम्हारा जादू देखने का इंतजार है।"

राशि खन्ना ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें फिल्म डायरेक्टर भी साथ हैं। इनमें से एक फोटो में विक्रांत मैसी भी हैं। वे तस्वीर में अपने शूट किए गए सीन को देखते दिखाई दे रहे हैं।

इस फिल्म को 'टीएमई' कहा जा रहा था। कुछ दिनों पहले ही इसका टाइटल फाइनल किया गया था। जैसे ही फिल्म का नाम 'तलाखों में एक' सामने आया, तो फैंस बहुत उत्साहित हुए। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड करने लगा था, और लोग इस फिल्म का इंतजार करने की बातें करने लगे।

'द साबरमती रिपोर्ट' के बाद विक्रांत मैसी के साथ राशि खन्ना की ये दूसरी फिल्म है। इस फिल्म में वो एक पत्रकार के रोल में दिखाई दी थीं।

राशि खन्ना आने वाले दिनों में समय सुपरस्टार पवन कल्याण के साथ फिल्म उस्ताद भगत सिंह में दिखाई देंगी। फिलहाल वो इसकी शूटिंग में बिजी हैं। इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की थीं।

माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बन रही "उस्ताद भगत सिंह" में श्री लीला, प्रथिबन, केएस रविकुमार, रामकी, नवाब शाह, अविनाश (केजीएफ फेम), गौतमी, और नागा महेश जैसे कलाकार हैं। इस फिल्म में पहली बार राशि खन्ना और पवन कल्याण की जोड़ी साथ दिखाई देगी।

इस फिल्म के निर्देशक हरीश शंकर हैं, बताया जा रहा है कि यह एक पुलिस ड्रामा फिल्म होगी। इसके अलावा राशि को फरहान अख्तर के साथ "120 बहादुर" में भी लीड रोल प्ले करते हुए देखा जाएगा।

--आईएएनएस

जेपी/एएस

