राशि खन्ना ने शेयर की '120 बहादुर' से 'शगुन शैतान सिंह भाटी' की झलक

मुंबई, 8 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री राशि खन्ना की हाल ही में फिल्म 'तेलुसु कड़ा' रिलीज हुई थी और अब उनकी अपकमिंग फिल्म '120 बहादुर' भी जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

शुक्रवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ी कुछ बीटीएस तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए। इन तस्वीरों में वे अपने किरदार में नजर आ रही हैं, जिसमें उन्होंने राजस्थानी राजपूत पोशाक पहन रखी है।

अभिनेत्री ने पोस्ट शेयर कर इसे कैप्शन दिया, "वह जंग के मैदान में तो नहीं गईं, लेकिन उन्होंने रोजाना युद्ध जिया। मिलिए शगुन शैतान सिंह भाटी से। मैं उन्हें अपने दिल में रखती हूं। यह उन सभी महिलाओं को समर्पित है जो चुपचाप प्रेम करती हैं, जो देश की पुकार आने पर घर को थामे रहती हैं, और जो एक ही सांस में गर्व और दर्द दोनों को महसूस करती हैं।"

बता दें, अभिनेत्री जल्द ही अपकमिंग फिल्म '120 बहादुर' में शैतान सिंह की पत्नी की भूमिका में नजर आएंगी। रजनीश 'राजी' घई द्वारा निर्देशित फिल्म में फरहान अख्तर और राशि खन्ना के अलावा, अंकित सिवाच, विवान भटेना, और अजिंक्या देओ भी अहम भूमिका में नजर आएंगे।

'120 बहादुर' की कहानी भी चीन के साथ हुए भारत के एक युद्ध पर आधारित है। इसके दूसरे टीजर में ‘ए मेरे वतन के लोगों’ गाना बैकग्राउंड में बज रहा है और फरहान अख्तर का किरदार अपनी सैन्य टुकड़ी को हजारों की संख्या में आए चीनी सैनिकों से लड़ने के लिए प्रेरित करता है।

फिल्म '120 बहादुर' का निर्माण रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अमित चंद्रा के ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो के साथ मिलकर किया है। फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

अभिनेत्री की हालिया रिलीज फिल्म तेलुसु कड़ा है। इसके अलावा, अभिनेत्री जल्द ही पवन कल्याण के साथ फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में दिखाई देगी। इस फिल्म का निर्देशन हरीश शंकर ने किया है।

