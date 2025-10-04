मनोरंजन

राशि खन्ना ने साझा किया परिवार के साथ बिताए पलों का महत्व

Oct 04, 2025, 05:06 PM

मुंबई, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड और साउथ की जानी-मानी अभिनेत्री राशि खन्ना अक्सर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों से दिल की बात साझा करती रहती हैं। शनिवार को उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने एक बार फिर अपने प्रशंसकों के साथ दिल की बात साझा की और जिंदगी में परिवार के महत्व पर प्रकाश डाला।

राशि ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वह अपने परिवार के साथ हंसी-मजाक और खुशी भरे पल बिताती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में उनके माता-पिता, भाई और छोटे बच्चे शामिल हैं।

राशि ने इन तस्वीरों के साथ एक भावुक कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने जिंदगी की भागदौड़ के बीच परिवार के साथ बिताए पलों की अहमियत को बताया।

उन्होंने लिखा, "बड़ी उलझनों के बीच जिंदगी धीरे-धीरे ये याद दिलाती है कि असल में क्या महत्वपूर्ण है। इस हफ्ते के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, उन चुराए हुए पलों के लिए जो मैंने अपने परिवार के साथ बिताए। मेरे माता-पिता, भाई और भाभी, और मेरे छोटे बच्चे – ये वो लोग हैं जो मेरे दिल के सबसे करीब हैं। परिवार वो बटन है जो मुझे बिना जाने ही मेरी जिंदगी को एक सुकून भरा ठहराव देता है।"

राशि की इस पोस्ट पर कई प्रशंसकों ने कमेंट्स किए और कई और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी।

राशि खन्ना ने हाल ही में कई सफल फिल्मों में काम किया है और उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब सराहा है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री ने हाल ही में फिल्म 'तेलुसु काडा' की शूटिंग खत्म की। इस फिल्म में राशि खन्ना के साथ-साथ सिद्धू जोनालागड्डा और श्रीनिधि शेट्टी भी अहम रोल निभाती हुई नजर आएंगी। फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म में परिवार, दोस्ती, आत्म-प्रेम, त्याग समेत कई सामाजिक पहलुओं पर बात होगी। इसका निर्देशन नीरजा कोना द्वारा किया जा रहा है। साथ ही फिल्म की एडिटिंग श्रीकर प्रसाद द्वारा की गई है। 'तेलुसु काडा' में संगीतकार थमन की धुन सुनने को मिलेंगी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

