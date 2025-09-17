मनोरंजन

राशि खन्ना की मस्ती भरी सेल्फी, बोलीं- 'मुझे पसंद है बस ये ट्रायंगल'

Sep 17, 2025, 01:12 AM
राशि खन्ना की मस्ती भरी सेल्फी, बोलीं- 'मुझे पसंद है बस ये ट्रायंगल'

मुंबई, 16 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री राशि खन्ना साउथ सिनेमा का जाना-माना चेहरा है। हाल ही में उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्हें बस ट्राइएंगल बहुत पसंद हैं।

राशि ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह मेकअप रूम में बैठकर मिरर सेल्फी लेती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में उनकी क्यूट स्माइल और बिंदास अंदाज काफी अच्छा लग रहा है।

पहली तस्वीर में राशि शीशे की ओर देखते हुए सेल्फी क्लिक कर रही हैं, जबकि उनके हेयर स्टाइलिस्ट उनके बालों को संवार रहे हैं। दूसरी तस्वीर में वह कैमरे की तरफ देखते हुए हल्की-सी मुस्कान के साथ पोज दे रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है तीसरी तस्वीर, जिसमें राशि हाथ में बर्गर की प्लेट पकड़े हुए मस्ती भरे अंदाज में फोटो ले रही हैं। इन तस्वीरों में राशि का नेचुरल चार्म और बेफिक्र अंदाज साफ झलक रहा है।

राशि ने इन तस्वीरों के साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा, "मुझे बस एक ही ट्रायंगल पसंद है- मैं, शीशा और बर्गर।"

फैंस को उनका ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं और उनके इस देसी-कूल अंदाज की जमकर सराहना कर रहे हैं।

अभिनेत्री की पोस्ट देख फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि ये तस्वीरें उनकी अपकमिंग फिल्म 'तेलुसु कड़ा' के सेट की हैं।

राशि खन्ना साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ गायिकी के लिए भी जानी जाती हैं। तेलुगु और तमिल सिनेमा में कई हिट फिल्में दे चुकीं राशि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी जिंदगी के मजेदार पल और प्रोफेशनल अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं।

अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो राशि जल्द ही सुपरस्टार पवन कल्याण के साथ फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में स्क्रीन साझा करती नजर आएंगी।

माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बन रही 'उस्ताद भगत सिंह' में राशि और पवन कल्याण के अलावा, इसमें श्रीलीला, प्रथिबन, केएस रविकुमार, रामकी, नवाब शाह, अविनाश (केजीएफ फेम), गौतमी, और नागा महेश जैसे कलाकार हैं।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

