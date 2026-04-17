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रसिका दुग्गल ने 'मिरांडा प्रीस्टली' बनकर जीता दिल, अपने अंदाज में बोला मेरिल स्ट्रीप का मशहूर डायलॉग्स

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 17, 2026, 10:56 PM

मुंबई, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। जब कोई कलाकार किसी मशहूर किरदार को अपने तरीके से निभाता है, तो उसमें एक नई ताजगी देखने को मिलती है। इस कड़ी में एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने एक मशहूर विदेशी फिल्म के चर्चित किरदार को अपने अंदाज में पेश किया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

रसिका दुग्गल ने अपने पति मुकुल चड्डा के साथ मिलकर एक छोटा सा वीडियो बनाया, जिसमें वह एक डायलॉग बोलती हैं, ''बेकार की बात मत करो, एंड्रिया, हर कोई यह चाहता है।''

इस डायलॉग को बोलते हुए रसिका के चेहरे के एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका और पूरा अंदाज बिल्कुल उसी किरदार की याद दिलाता है, जिसने कभी दर्शकों के दिलों पर राज किया था।

वीडियो के साथ रसिका ने कैप्शन में लिखा, "ये अपने प्यार को जाहिर करने का खूबसूरत तरीका है। मुझे जब भी मौका मिलेगा, मैं मेरिल स्ट्रीप के इस किरदार को निभाने का प्रयास जरूर करूंगी।"

दरअसल, यह डायलॉग साल 2006 में आई फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा' का है, जिसमें मेरिल स्ट्रीप ने मिरांडा प्रीस्टली नामक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया था। रसिका ने उसी किरदार को अपने तरीके से पेश करने की कोशिश की।

अगर इस फिल्म की बात करें तो 'द डेविल वियर्स प्राडा' अपने समय की लोकप्रिय फिल्मों में से एक रही है। यह कहानी एक ऐसी युवती की है, जो पत्रकार बनने का सपना लेकर एक बड़े फैशन मैगजीन में काम शुरू करती है। लेकिन, वहां उसे एक सख्त एडिटर के साथ काम करना पड़ता है, जिससे उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इस फिल्म में मनोरंजन के साथ-साथ काम के दबाव और पेशेवर दुनिया की सच्चाई को भी दिखाया गया।

दिलचस्प बात यह है कि अब इसके दूसरे पार्ट को लाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें बदलते समय और नई मीडिया की दुनिया को दिखाया जाएगा।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

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