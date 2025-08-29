मनोरंजन

रूपाली गांगुली ने मां के जन्मदिन पर पोस्ट की दिल छू लेने वाली तस्वीरें

Aug 29, 2025, 01:09 AM

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। लोकप्रिय टेलीवीजन अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने गुरुवार को अपनी मां के लिए एक प्यारा-सा पोस्ट किया।

अभिनेत्री ने अपनी मां के जन्मदिन के अवसर पर इंस्टाग्राम पर उनके साथ कई तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में अभिनेत्री अपनी मां को केक खिलाते, तो कभी प्यार से गले लगाती नजर आ रही हैं।

रूपाली ने इसे कैप्शन दिया, "हैप्पी बर्थडे। आई लव यू, सबसे रॉकस्टार मम्मी।"

अभिनेत्री सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और वह आए दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। इससे पहले उन्होंने अपने बेटे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें वह अपने बेटे के साथ सोशल मीडिया ट्रेंडिंग सॉन्ग 'कहीं आग लगे लग जावे' पर वीडियो बनाती नजर आ रही थीं।

रूपाली ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था, "सुबह-सुबह जब मम्मा तैयार करके जबरदस्ती रील बनवाती हैं, तो रूडी (बेटे का नाम) के चेहरे के एक्सप्रेशन और मन की आवाज कुछ ऐसी होती है। हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे, मेरे सोन-शाइन। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम जितने प्यारे और अच्छे दिल वाले हो, वैसा बहुत कम लोग होते हैं। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे अपनी मम्मा चुना। तुमसे बहुत प्यार करती हूं, बेटा।"

वर्कफ्रंट की बात करें तो रूपाली गांगुली इन दिनों पॉपुलर टीवी सीरियल 'अनुपमा' में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। इस शो का निर्माण राजन शाही ने किया है और यह बंगाली सीरियल 'श्रीमयी' का रीमेक बताया जाता है।

शो में अब दूसरी पीढ़ी के किरदारों के रूप में अद्रिजा रॉय और शिवम खजुरिया भी नजर आ रहे हैं। 'अनुपमा' की शुरुआत 13 जुलाई 2020 को हुई थी और तब से यह शो टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है।

बता दें कि रूपाली गांगुली को 'अनुपमा' से पहले 'साराभाई वर्सेस साराभाई' जैसे सीरियल में भी देखा जा चुका है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

