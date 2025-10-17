रैप स्टार बोहेमिया का धमाकेदार कमबैक, 1 नवंबर को दुबई में आसिम रियाज के साथ देंगे लाइव परफॉर्मेंस

मुंबई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। दुबई के संगीत प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। रैप संगीत के जाने-माने कलाकार बोहेमिया इस शहर में फिर से अपनी धमाकेदार प्रस्तुति देने आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में अपनी खास पहचान बनाने वाले बोहेमिया की यह वापसी दुबई के लिए खास मौका साबित होगी।

वह 1 नवंबर 2025 को बरसती बीच पर होने वाली बॉलीवुड हैलोवीन बीच पार्टी में मंच संभालेंगे। यह पार्टी इस साल के त्योहार के मौसम की शुरुआत करने वाली सबसे बड़ी और रोमांचक पार्टी मानी जा रही है।

बोहेमिया का नाम भारतीय और अंतरराष्ट्रीय हिप-हॉप की दुनिया में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी रचनाएं न सिर्फ संगीत बल्कि युवाओं के बीच उनकी भावनाओं को भी बयां करती हैं।

इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए बोहेमिया ने आईएएनएस से कहा कि वह बहुत लंबे समय बाद दुबई आ रहे हैं और इस शहर की ऊर्जा को बेहद पसंद करते हैं। उन्होंने बताया कि इस परफॉर्मेंस में कुछ खास सरप्राइज मेहमान भी होंगे, जो इस शाम को और भी यादगार बना देंगे।

उन्होंने कहा, ''दुबई ने मुझे हमेशा रचनात्मक रूप से प्रेरित किया है, इसलिए इस शहर में वापस आकर परफॉर्म करना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है।''

इस खास कार्यक्रम में बोहेमिया अकेले नहीं होंगे। उनके साथ युवा और लोकप्रिय कलाकार आसिम रियाज भी इस मंच पर नजर आएंगे।

बोहेमिया आसिम रियाज के साथ अपने नए गाने 'सही आय' का भी पहला लाइव प्रदर्शन करेंगे। यह गाना उसी दिन रिलीज होगा।

आसिम रियाज ने इस मौके पर आईएएनएस को बताया, ''बोहेमिया के साथ परफॉर्म करना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। मैं बचपन से ही उनको अपना आदर्श मानता आया हूं और उनके साथ गाना करना मेरे लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। 'सही आय' गाने को परफॉर्म करना यह केवल संगीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मेरे जुनून, मेहनत और लगातार संघर्ष की जीत है।''

आसिम ने आगे कहा कि वे दुबई के दर्शकों को एक ऐसा अनुभव देने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिसे वे जिंदगी भर याद रखेंगे।

इस शानदार इवेंट को 'बंदना पीपल' नाम की एक प्रमुख इवेंट ऑर्गनाइजिंग टीम आयोजित कर रही है। इस टीम के प्रमुख सदस्य रिजवान खालिद और मोहम्मद नजम हैं, जो पहले भी कई बड़े और सफल कार्यक्रम कर चुके हैं।

फैंस को इस खास शाम में देसी हिप-हॉप की असली ताकत देखने को मिलेगी। बोहेमिया और आसिम रियाज दोनों मिलकर अपनी ऊर्जा और संगीत के जरिए दर्शकों को एक अनोखा अनुभव देने वाले हैं।

