Dhurandhar The Revenge Box Office : 'शरारत' गाने के लिप-सिंक डांस ट्रैक के लिए तैयार नहीं थे आदित्य धर, कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बदला नजरिया

मुंबई: 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और 1600 करोड़ से अधिक का आंकड़ा छू लिया।

फिल्म के हर किरदार ने फिल्म को बेहतरीन बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, जिन्होंने फिल्म के हर सीन को जीवांत करने का काम किया। फिल्म के गाने भी फिल्म की कहानी की तरह शानदार थे, जिन्हें कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने पर्दे पर एक कहानी की तरह उतारा।

विजय गांगुली ने फिल्म के कई गानों को कोरियोग्राफ किया और उन गानों के स्टेप सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए। चाहे तो अक्षय खन्ना का 'एफएल9एलए' हो या फिर 'शरारत', दोनों गानों के लिए कोरियोग्राफर ने अपनी जान लगा दी। अब आदित्य धर ने फिल्म के बेहतरीन गानों का श्रेय विजय गांगुली को दिया है और सेट पर उनके साथ काम के दौरान बिताए दिनों को याद किया है।

निर्देशक के लिए विजय वह शख्स है जो गानों को सुनते नहीं, बल्कि उनसे पीछे छिपी भावना को महसूस करता है और उसे शानदार रूप भी देता है। यही कारण रहा कि आदित्य धर का काफी काम उनकी वजह से आसानी से हो गया। अनुभव को शेयर करते हुए निर्देशक ने लिखा, "धुरंधर फिल्म में मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि वह निर्देशक की तरह सोचते हैं। इससे मेरा काम कई मायनों में आसान हो गया, जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। शायद यह सालों का अनुभव है या शायद महान अनिल गांगुली के बेटे होने के नाते यह उनके खून में है, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी कहानीकारिता है जो कोरियोग्राफी से कहीं आगे जाती है।"

निर्देशक ने बताया कि वो शरारत सॉन्ग के वक्त बिल्कुल भी लिप-सिंक डांस ट्रैक के सहयोग में नहीं थे, लेकिन विजय ने उन्हें मना लिया। उन्होंने लिखा, "फिल्म में लिप-सिंक डांस ट्रैक करने के बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन विजय ने बस मुस्कुराते हुए कहा, 'चलिए, शुरू करते हैं, मज़ा आएगा।' उस एक प्रोत्साहन ने मुझे वो आत्मविश्वास दिया जिसकी हमें ज़रूरत थी। और सच कहूं तो, इसका नतीजा फिल्म के मेरे सबसे पसंदीदा हिस्सों में से एक है।"

--आईएएनएस