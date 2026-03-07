मनोरंजन

Ranveer Singh Movie : नसों में देशभक्ति का खून दौड़ाने का काम करता है धुरंधर-2 का ट्रेलर; खुलेंगी कई किरदारों की असली परतें

‘धुरंधर: द रिवेंज’ ट्रेलर में रणवीर सिंह का खतरनाक अवतार, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल से टक्कर।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 07, 2026, 02:21 PM
नसों में देशभक्ति का खून दौड़ाने का काम करता है धुरंधर-2 का ट्रेलर; खुलेंगी कई किरदारों की असली परतें

मुंबई: रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का शानदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में हमजा, यानी रणवीर सिंह, पहले से कहीं ज्यादा खूंखार रूप में दिख रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सामने एक नहीं बल्कि दो बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं- चौधरी असलम खान (संजय दत्त) और मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल)।

ट्रेलर से साफ है कि इस बार बदला बड़े पैमाने पर लिया जाएगा और पाकिस्तान की हुकूमत भारत तय करेगा।

‘धुरंधर: द रिवेंज’ का ट्रेलर खून में देशभक्ति को उबाला देने वाला है। ट्रेलर में डायलॉग भले ही सीमित है लेकिन खतरनाक सीन्स और इमोशनल एक्सप्रेशन्स की भरमार हैं, जिससे कहानी में सस्पेंस और लय दोनों बना हुआ है। ट्रेलर का म्यूजिक एक बार फिर पंजाबी गानों से प्रेरित है, जिसकी बीट ने नसों में देशभक्ति का खून दौड़ाने का काम किया है।

ट्रेलर में लगभग सभी किरदार फिल्म के पहले हिस्से में शामिल थे, तो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए रहमान डकैत का सहारा लिया गया है। हालांकि असल में अभिनेता ने फिल्म की शूटिंग नहीं की है, लेकिन पिछले कुछ सीन से रहमान डकैत की सियासत को जिंदा रखा है। फिल्म के ट्रेलर में रहमान डकैत की पत्नी मिसिंग है; उम्मीद है कि उनकी कहानी को फिल्म में दिखाया जाएगा। वहीं रणवीर सिंह भी पहले से ज्यादा खुंखार दिख रहे हैं, और उनकी पर्सनल लाइफ में भी बड़ा भूचाल आएगा। यलीना जमाली (सारा अर्जुन) को हमजा के असल मकसद के बारे में भी पता चलने की उम्मीद है।

जहां फिल्म के पहले पार्ट में संजय दत्त का स्क्रीनस्पेस कम लेकिन दमदार था लेकिन अब लगता है कि दूसरे पार्ट में अभिनेता की हिस्सेदारी ज्यादा होगी, क्योंकि चौधरी असलम खान वो किरदार है, जो हमजा से लेकर जमील जमाली के बीच अपना फायदा देख रहा है, ऐसे में उनके किरदार की मांग फिल्म में वैसे ही बढ़ जाती है। हालांकि देखने यह भी होगा कि क्या फिल्म के दूसरे हिस्से में चौधरी असलम खान मारा जाएगा या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में भी पाकिस्तान में रहमान डकैत की मौत के कुछ समय बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान द्वारा किए गए एक आत्मघाती कार बम विस्फोट में चौधरी असलम खान की मौत हो गई थी।

बात अगर अर्जुन रामपाल की करें तो उनका किरदार की असली पर्दे फिल्म के दूसरे हिस्से में खुलती दिख रही हैं। पहले पार्ट में अभिनेता के थोड़े से स्क्रीन स्पेस ने फैंस को प्रभावित किया है, लेकिन इस बार फिल्म का सारा दारोमदार अभिनेता के कंधे पर है। उनका मेजर इकबाल का किरदार पाकिस्तान के हरकत उल जिहाद ए इस्लामी के टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी से प्रेरित है। फिल्म में अर्जुन के किरदार को आईएसआई और जिहाद से जुड़ा दिखाया है, जिसने मुंबई के 26/11 के हमले को अंजाम दिया था। ऐसे में यह करना गलत नहीं होगा कि किरदार को भले ही फिक्शन बताया गया है, लेकिन हर किरदार की कहानी में कुछ सच्चाई तो है।

--आईएएनएस

 

 

movie trailerHindi CinemaBollywood entertainmentIndian filmsArjun RampalBollywood MoviesRanveer SinghSanjay Dutt

Related posts

Loading...

More from author

Loading...