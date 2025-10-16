Ranveer Singh, Dhurandhar Film : 'धुरंधर' टाइटल ट्रैक रिलीज, लोगों को भाया रणवीर सिंह का फीयरलेस लुक

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है। इस गाने में रणवीर का फीयरलेस अवतार उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

हाई-ऑक्टेन एक्शन स्टंट्स, गन फाइट्स और पंजाबी हिप-हॉप बीट्स से सजा यह ट्रैक फिल्म के भी दमदार होने का इशारा कर रहा है। फिल्म के निर्माताओं ने गुरुवार को फिल्म का टाइटल ट्रैक यूट्यूब पर जारी किया।

अभिनेता रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर इस जोशीले गाने को शेयर करते हुए लिखा, "5 दिसंबर 2025 को 'द अननोन मेन : धुरंधर' की सच्ची कहानी उजागर होगी।"

टाइटल ट्रैक में रणवीर सिंह गन्स के साथ जबरदस्त स्टंट करते नजर आ रहे हैं। इसे शाश्वत सचदेव और चरणजीत आहूजा ने कंपोज किया है। इस गाने को हनुमानकाइंड, जैस्मीन, सुधीर यदुवंशी, शाश्वत सचदेव, मुहम्मद सादिक और रंजीत कौर ने गाया है। इसके बोल हनुमानकाइंड, जैस्मीन और बाबू सिंह मान ने लिखे हैं।

इस गाने के बारे में बात करते हुए, संगीत निर्देशक और निर्माता शाश्वत सचदेव ने कहा,'''ना दे दिल परदेसी नू' एक क्लासिक लोकगीत है, जिसमें दिल को छूने वाली भावुक लाइन्स हैं। इसे 'धुरंधर' के लिए रीक्रिएट करना मेरे लिए सम्मान की बात और बड़ी जिम्मेदारी दोनों थी। यह गाना फिल्म की आत्मा में बसा हुआ था। यह शुरू से ही स्क्रिप्ट का हिस्सा था और मैंने उसी स्पार्क से इसकी साउंड डिजाइन की। ओजस गौतम और मैंने इसके आसपास की एनर्जी को शेप दिया, जब तक यह फिल्म की दुनिया की धड़कन नहीं बन गई। फिर स्टूडियो में एक रात निर्देशक आदित्य धर, हनुमानकाइंड और मैंने मिलकर एक मजेदार रैप क्रिएट किया, जिसने इसमें एक यूनिक टोन सेट कर दी। वो मैजिकल मोमेंट जो हर म्यूजिशियन के लिए सपना होता है। इसका नया वर्जन पुरानी जनरेशन को कनेक्ट करेगा, साथ ही फ्रेश बीट्स से युवाओं को अट्रैक्ट करेगा।”

'धुरंधर' का ट्रेलर 12 नवंबर को रिलीज होने वाला है। इस फिल्म की कहानी आदित्य धर ने लिखी है। इसके निर्देशक भी आदित्य हैं। इसके निर्माता ज्योति देशपांडे और लोकेश धर हैं। इस एक्शन थ्रिलर में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार भी हैं। यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।