Rani Chatterjee Viral Video : रानी चटर्जी ने याद किए पुराने दिन, इस रोमांटिक गाने पर बनाया वीडियो

मुंबई: भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री रानी चटर्जी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। वह अपनी फिल्मों के अलावा, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रशंसकों के बीच मौजूदगी दर्ज करवाती रहती हैं।

मंगलवार को उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह एक गाड़ी में बैठकर स्टाइलिश अंदाज में सॉन्ग 'ऐ मेरे हमसफर' में शानदार एक्सप्रेशन देते हुए वीडियो बना रही हैं। वीडियो पोस्ट कर रानी ने पुराने दिनों को याद करते हुए लिखा, "90 दशक के चाहने वालों, जरा ध्यान दें। फिर, प्यार में पड़ने के लिए तैयार हो जाइए।"

अभिनेत्री की वीडियो देख प्रशंसकों के लाइक, कमेंट, और शेयर की बाढ़ आ गई। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

सॉन्ग 'ऐ मेरे हमसफर' की बात करें तो इसे साल 1988 में आई फिल्म 'कयामत से कयामत तक' में फिल्माया गया था। गाने को उदित नारायण और अल्का याग्निक ने अपनी मधुर आवाज में गाया है। इसके लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत आनंद मिलिंद ने तैयार किया था।

मंसूर खान द्वारा निर्देशित फिल्म 'कयामत से कयामत तक' साल 1988 की एक सफल रोमांटिक फिल्म थी। इस फिल्म में आमिर खान के साथ जूही चावला नजर आईं थीं। फिल्म की कहानी दो अलग-अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि के युवाओं के प्रेम पर आधारित थी, जिसमें दोनों अपने परिवारों के विरोध के कारण भाग जाते हैं।

फिल्म के गाने काफी मशहूर हुए थे, जिनमें 'पापा कहते हैं' और 'गजब का है दिन' शामिल हैं। कहा जाता है कि यह फिल्म जूही के करियर का सबसे बड़ा ब्रेक थी।

अभिनेत्री रानी चटर्जी की बात करें तो वे जल्द ही फिल्म 'यूपी वाली और बिहार वाली' में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है। इस बात की जानकारी अभिनेत्री ने खुद पोस्ट के जरिए दी थी। इसके अलावा, उनकी 'जानम' और 'बैरी बहुरिया' भी रिलीज हो चुकी हैं।

--आईएएनएस